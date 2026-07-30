В Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детей

В социальных сетях широкое обсуждение вызвало видео из одного частного детского сада Андижанской области, на котором запечатлено грубое обращение воспитательницы с воспитанниками. На кадрах видно, как во время сидения детей за столом воспитательница позволяет себе оскорбительные высказывания в их адрес, противоречащие нормам этики.

Выяснилось, что данный инцидент произошел в негосударственной дошкольной образовательной организации, действующей в махалле «Дарёбойи» Андижанского района.

Областное управление дошкольного и школьного образования отреагировало на ситуацию, сообщив, что воспитательница грубо нарушила правила педагогической этики. В связи с этим она была освобождена от занимаемой должности.

В настоящее время соответствующими органами проводятся следственные действия по данному факту. Сообщается, что всем обстоятельствам инцидента будет дана правовая оценка.