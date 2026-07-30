Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%

·82·Общество
Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%

Правительство Узбекистана приняло важное постановление, направленное на стимулирование системы начального образования и повышение профессионального мастерства учителей. В качестве очередного этапа реформ в сфере народного образования внедряется система национальной сертификации для учителей начальных классов, а педагогические работники, показавшие высокие результаты, будут материально стимулированы.

Zamin.uz представляет подробности нового правительственного постановления и изменений, которые оно влечет за собой.

Кому и как выплачивается надбавка?

Согласно положению, утвержденному постановлением Кабинета Министров № 411 от 29 июля 2026 года, новый порядок вступает в силу с 2026-2027 учебного года.

Учителям, отвечающим следующим требованиям, ежемесячно выплачивается надбавка в размере 15 процентов от должностного оклада:

  1. Наличие специальности в области начального образования;

  2. Преподавание в начальных классах;

  3. Наличие национального сертификата уровня B+ и выше.

Надбавка выплачивается за счет Государственного бюджета в течение срока действия сертификата учителя по всем предметам соответствующего языка обучения. Это большой шаг на пути к достойной оценке труда учителей начальных классов и побуждению их к постоянному поиску.

Как получить сертификат?

Согласно новой системе, уполномоченным органом по выдаче национального сертификата учителям начального образования определено Агентство оценки знаний и навыков.

Процесс получения сертификата организуется следующим образом:

  • Подача заявки: Претенденты подают электронную заявку через портал my.gov.uz.

  • Оплата: За участие в экзамене взимается плата в размере 1,5 базовой расчетной величины (БРВ) на день подачи заявки.

  • Содержание экзамена: На квалификационном экзамене знания претендентов по предметам начальных классов, методика преподавания и педагогическое мастерство оцениваются посредством тестовых испытаний.

Международная модель Раша и критерии оценивания

Одним из важнейших аспектов новой системы является опора на международные стандарты при оценке результатов экзаменов. Результаты оцениваются на основе международной модели Раша.

В зависимости от набранных баллов учителям выдаются сертификаты следующих уровней:

  • Уровень A+: показавшим результат выше 70 баллов.

  • Уровень A: набравшим 65–69,9 балла.

  • Уровень B+: набравшим 60–64,9 балла (минимальное требование для получения надбавки).

  • Уровень B: набравшим 55–59,9 балла.

  • Уровень C+: набравшим 50–54,9 балла.

  • Уровень C: набравшим 46–49,9 балла.

Оперативные результаты и апелляция

Успешно сдавшим экзамен учителям электронный сертификат с QR-кодом отправляется в течение одного рабочего дня через портал my.gov.uz. Это служит сокращению бумажной волокиты и повышению прозрачности процесса.

Для тех, кто не согласен с результатами, также предусмотрена возможность подачи апелляционной жалобы. Апелляционные заявления принимаются в течение трех дней со дня объявления результатов.

Ожидается, что данная новая система послужит выводу качества начального образования в Узбекистане на новый уровень, стимулированию профессионального роста учителей и укреплению их социального статуса.

УзбекистанZamin.uzКабинет МинистровАгентство по оценке знаний и навыковmy.gov.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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