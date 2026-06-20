В семье Мухаммадали Наврозова еще одно радостное событие (видео)

В жизни узбекистанского актера и предпринимателя Мухаммадали Наврозова произошло еще одно важное и радостное событие. Артист сообщил, что стал отцом в третий раз.

Эта добрая новость вызвала большой интерес у поклонников в социальных сетях. Многие подписчики и близкие поздравляют семью Наврозовых с этим счастливым событием и выражают свои наилучшие пожелания.