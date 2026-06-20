Тревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникам
Министерством юстиции на рынке «Авиасозов» (Кадишева) в Яшнабадском районе города Ташкента был проведен неожиданный и очень важный социальный эксперимент. Целью была практическая проверка уровня бдительности населения в отношении киберпреступности и современных ловушек мошенников.
Организаторы подходили к гражданам с заманчивым предлогом «вы выиграли автомобиль» и просили предоставить СМС-код, пришедший на их телефоны. К сожалению, результаты исследования оказались весьма тревожными.
Результаты социального эксперимента в цифрах
Всего в опросе 62 гражданина приняли участие. Их реакция на мошенническую ловушку распределилась следующим образом:
Показатель
Количество граждан
Процентная доля
Описание ситуации
Доверившие
28 человек
45%
Без каких-либо сомнений спокойно передали секретный СМС-код посторонним лицам.
Проявившие бдительность
29 человек
47%
Почувствовали опасность и категорически отказались предоставлять данные.
Испытавшие затруднения
5 человек
8%
Не смогли выполнить операцию из-за отсутствия навыков пользования смартфоном.
Министерство юстиции серьезно предупреждает!
Многие до сих пор не осознают в полной мере, какая огромная опасность скрывается за этим простым СМС-кодом. Министерство просит граждан еще раз строго соблюдать следующее золотое правило:
«Отправка или сообщение СМС-кода, пришедшего на телефон, посторонним лицам дает мошенникам полный доступ к вашим личным данным и банковским счетам. Это все равно что собственноручно передать ключи от своего дома незнакомцу на улице».
Вывод: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»
Проведенный эксперимент показал, что обещания неожиданных подарков или крупных выигрышей могут легко притупить бдительность людей. Для обеспечения безопасности в цифровом мире необходимы не только мощные антивирусные программы, но и, прежде всего, внутренняя осторожность.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте секретные коды из СМС лицу, выдающему себя за сотрудника какой-либо организации (даже если он представляется представителем банка или государственного органа)! Будьте бдительны в киберпространстве, не давайте шанса мошенникам.
…