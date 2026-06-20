Тревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникам

·3·Общество
Тревожный эксперимент: граждане готовы передать СМС-код мошенникам

Министерством юстиции на рынке «Авиасозов» (Кадишева) в Яшнабадском районе города Ташкента был проведен неожиданный и очень важный социальный эксперимент. Целью была практическая проверка уровня бдительности населения в отношении киберпреступности и современных ловушек мошенников.

Организаторы подходили к гражданам с заманчивым предлогом «вы выиграли автомобиль» и просили предоставить СМС-код, пришедший на их телефоны. К сожалению, результаты исследования оказались весьма тревожными.

Результаты социального эксперимента в цифрах

Всего в опросе 62 гражданина приняли участие. Их реакция на мошенническую ловушку распределилась следующим образом:

Показатель

Количество граждан

Процентная доля

Описание ситуации

Доверившие

28 человек

45%

Без каких-либо сомнений спокойно передали секретный СМС-код посторонним лицам.

Проявившие бдительность

29 человек

47%

Почувствовали опасность и категорически отказались предоставлять данные.

Испытавшие затруднения

5 человек

8%

Не смогли выполнить операцию из-за отсутствия навыков пользования смартфоном.

Министерство юстиции серьезно предупреждает!

Многие до сих пор не осознают в полной мере, какая огромная опасность скрывается за этим простым СМС-кодом. Министерство просит граждан еще раз строго соблюдать следующее золотое правило:

«Отправка или сообщение СМС-кода, пришедшего на телефон, посторонним лицам дает мошенникам полный доступ к вашим личным данным и банковским счетам. Это все равно что собственноручно передать ключи от своего дома незнакомцу на улице».

Вывод: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»

Проведенный эксперимент показал, что обещания неожиданных подарков или крупных выигрышей могут легко притупить бдительность людей. Для обеспечения безопасности в цифровом мире необходимы не только мощные антивирусные программы, но и, прежде всего, внутренняя осторожность.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте секретные коды из СМС лицу, выдающему себя за сотрудника какой-либо организации (даже если он представляется представителем банка или государственного органа)! Будьте бдительны в киберпространстве, не давайте шанса мошенникам.

ТашкентЯшнободАвиасозлар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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