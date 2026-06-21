Гигант-инспектор, поразивший всех своим ростом, стал популярен в сети (видео)

В социальных сетях распространилось видео с участием инспектора по профилактике. В кадре внимание многих привлекли его высокий рост и атлетическое телосложение.

Пользователи в комментариях в шутку сравнивают инспектора с «охранником», «героем боевика» и «настоящим гигантом».

Многие отмечают, что такого статного сотрудника полиции встретишь не каждый день, и тепло реагируют на видео.

За короткое время этот ролик стал вирусным в интернете и вызвал бурное обсуждение.