Гигант-инспектор, поразивший всех своим ростом, стал популярен в сети (видео)
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В социальных сетях распространилось видео с участием инспектора по профилактике. В кадре внимание многих привлекли его высокий рост и атлетическое телосложение.
Пользователи в комментариях в шутку сравнивают инспектора с «охранником», «героем боевика» и «настоящим гигантом».
Многие отмечают, что такого статного сотрудника полиции встретишь не каждый день, и тепло реагируют на видео.
За короткое время этот ролик стал вирусным в интернете и вызвал бурное обсуждение.
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