Народная поэтесса Узбекистана Шарифа Салимова скончалась в возрасте 75 лет

Народная поэтесса Узбекистана Шарифа Салимова скончалась 5 августа в возрасте 75 лет. Об этом сообщила Союз писателей Узбекистана.

Шарифа Салимова родилась 30 декабря 1951 года в Паркентском районе Ташкентской области. Она окончила факультет журналистики Ташкентского государственного университета. В разные годы поэтесса работала в Узбекском телерадиокомитете, журнале «Саодат», а также газете «Ўзбекистон адабиёти ва санъати». Кроме того, она была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Она создала такие поэтические сборники, как «Радость жизни», «Моя весна», «Источник Хизра», «Клятва рассвету», «Человек, говоривший с травами» и «Облик Родины». Шарифа Салимова также переводила на узбекский язык произведения поэтов зарубежных и соседних народов.

В 1994 году поэтесса была удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан». Примечательно, что 28 мая текущего года ей было присвоено высокое почётное звание «Народный поэт Узбекистана». В 2018 году Шарифа Салимова была награждена орденом «Мехнат шухрати».

Стихи «Держи спину прямо, женщина», «Родина», «Мой государственный султан», «Пугает», «Вы целуетесь» и другие были исполнены в виде песен певицей Юлдуз Усмановой.

Похоронная молитва состоится после намаза аср в мечети Чигатой.