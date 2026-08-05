Джизакская блогерша Орзигул Уразматова погибла в ДТП

Тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Джизаке, унесло жизнь известной в социальных сетях блогерши Орзигул Уразматовой. Управляемый ею Lacetti съехал с дороги и врезался в дерево.

Блогершу с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась. Точные причины аварии пока официально не объявлены.

Трагедия произошла в полночь

По сообщению источника Kun.uz, ДТП произошло в Джизаке в ночь с 4 на 5 августа, около 00:00.

Lacetti под управлением Орзигул Уразматовой во время движения съехал с дороги и врезался в дерево. В результате удара автомобиль получил серьёзные повреждения, а водительница — тяжёлые травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и доставили пострадавшую в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти её жизнь не удалось.

Предположительно, она снимала видео за рулём

По предварительным данным, блогерша могла отвлечься на съёмку видео во время управления автомобилем и потерять контроль над рулём.

Однако это пока не является окончательным выводом, подтверждённым следствием или технической экспертизой. Для установления причины аварии необходимо изучить скорость движения автомобиля, дорожные и погодные условия, техническое состояние транспортного средства, а также действия водительницы.

Сообщается, что ранее на странице Орзигул Уразматовой в социальных сетях уже публиковались видеозаписи, снятые во время управления автомобилем. Это обстоятельство также может быть изучено в рамках проверки.

Даже мгновенного отвлечения на телефон достаточно

Съёмка видео в движущемся автомобиле одновременно переключает внимание водителя между дорогой, экраном телефона и процессом записи.

Автомобиль, движущийся со скоростью 60 километров в час, за одну секунду преодолевает почти 17 метров. Даже если водитель всего на три секунды посмотрит на экран телефона, машина может проехать более 50 метров без контроля.

За это время могут возникнуть условия, при которых впереди идущий транспорт остановится, пешеход выйдет на дорогу или автомобиль съедет с проезжей части. Поэтому даже короткое видео, сообщение или телефонный звонок могут привести к тяжёлым последствиям.

Ожидается официальная оценка происшествия

Пока подробно не сообщается, какой орган проводит доследственную проверку по факту аварии и назначена ли судебная автотехническая экспертиза.

До публикации официального заключения преждевременно категорично утверждать, что съёмка видео за рулём стала точной причиной аварии. Все обстоятельства происшествия станут известны после изучения уполномоченными органами.

Смерть Орзигул Уразматовой стала тяжёлой утратой для её близких и тех, кто следил за ней в социальных сетях.