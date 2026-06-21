В Навои задержан водитель за попытку дать взятку инспектору ГСБДД

·11·Общество
В Навои задержан водитель за попытку дать взятку инспектору ГСБДД

В Навоийской области задержан водитель, предложивший взятку инспектору ГСБДД.

Как стало известно, в посту ГСБДД Карманинского района было выявлено, что водитель из Самаркандской области управлял грузовым автомобилем с отклонением от маршрута, указанного в разрешении.

После этого в отношении него был составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на штрафстоянку.

Впоследствии водитель предложил инспектору 1000 долларов США за «решение вопроса» и вывоз автомобиля со штрафстоянки.

В ходе оперативных мероприятий он был задержан с вещественными доказательствами в момент передачи части суммы — 7 миллионов 100 тысяч сумов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

НавоиКарманинский районСамарканд
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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