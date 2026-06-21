Бесстыдный поступок в Кыбрае: двое парней попали в тюрьму

В Ташкентской области были приняты законные меры в отношении двух молодых людей, нарушивших общественный порядок и совершивших аморальный поступок. Инцидент произошел в Кыбрайском районе области.

Сообщается, что лица, передвигавшиеся на автомобиле марки Кобалт, совершили непристойные и аморальные действия в отношении девушки, стоявшей у дороги. Данный случай не остался незамеченным и был оперативно изучен правоохранительными органами.

В результате следственных действий, проведенных сотрудниками районного отдела внутренних дел, личности находившихся в автомобиле лиц были установлены, и в их отношении были приняты соответствующие меры.

В отношении правонарушителей были оформлены документы на основании статьи 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство). Согласно решению суда, водителю автомобиля и его спутнику назначено административное наказание в виде 5 суток ареста.

Данный случай еще раз напоминает о важности соблюдения норм морали и этики в общественных местах.