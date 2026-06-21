Футбол даже в свадебном зале: гости прильнули к экранам

Гости, собравшиеся на утренний завтрак в одном из свадебных залов Ташкента, неожиданно отложили все разговоры в сторону. Причина была одна — матч Узбекистан — Колумбия!

Взоры, прикованные к большому экрану, затихшие компании и синхронное сердцебиение — сердца всех присутствующих были на поле вместе с нашей сборной. Кто-то замер с ложкой в руке, кто-то забыл закончить фразу — в те мгновения футбол объединил всех.

Сегодня, независимо от того, где находились люди — дома, на работе или на свадьбе — всё внимание было сосредоточено в одном месте: на игре сборной Узбекистана.

Такие моменты вновь доказывают, что футбол — это не просто игра, а огромная сила, способная объединить миллионы людей.