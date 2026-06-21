Ушел из жизни старейший ветеран из Кашкадарьи

21 июня скончался старейший участник Второй мировой войны в Узбекистане, 116-летний Рузибой Сатторов из Камаши. Об этом сообщил пресс-секретарь хокимията Кашкадарьинской области.

Он входил в число ветеранов, вернувшихся с фронта живыми из более чем 47 тысяч соотечественников, призванных на войну из Кашкадарьи. Рузибой-ота был признан самым долгоживущим участником войны во всей стране.

В прошлом году, накануне 9 мая, руководство области посетило его дом, передав поздравления главы государства и вручив награду. Тогда ветеран исполнил мечту всей своей жизни — совершил полет на самолете.