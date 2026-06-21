В Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричество

В некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента 22 июня будет временно отключена электроэнергия. Ожидается, что плановое отключение продлится с 10:00 до 16:30.

Перерыв в электроснабжении связан с проведением капитального ремонта на высоковольтных линиях электропередачи «Парранда 1, 2». Данные работы проводятся с целью предотвращения возможных аварий и обеспечения стабильного распределения нагрузки в сети.

Электроэнергия будет временно отсутствовать в следующих районах:

• махалля «Геофизика»

• махалля «Алишеробод»

• улица Национального парка

• улица Жошкин

• улица Зафар

• улица Истиклол

• улица Икбол

• улица Лолазор

• улица Хурдиёр

• улица Анайбулок

• улица Уругчилик

• улица Соглом Авлод

• улица Нихол

• улица Бунёдкорлик

• улица Фарован Хаёт

• улица Геофизика

• улица Хислат

Электроснабжение будет восстановлено сразу по завершении ремонтных работ. Если работы закончатся раньше установленного срока, подача электроэнергии будет возобновлена досрочно.