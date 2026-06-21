В Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричество
В некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента 22 июня будет временно отключена электроэнергия. Ожидается, что плановое отключение продлится с 10:00 до 16:30.
Перерыв в электроснабжении связан с проведением капитального ремонта на высоковольтных линиях электропередачи «Парранда 1, 2». Данные работы проводятся с целью предотвращения возможных аварий и обеспечения стабильного распределения нагрузки в сети.
Электроэнергия будет временно отсутствовать в следующих районах:
• махалля «Геофизика»
• махалля «Алишеробод»
• улица Национального парка
• улица Жошкин
• улица Зафар
• улица Истиклол
• улица Икбол
• улица Лолазор
• улица Хурдиёр
• улица Анайбулок
• улица Уругчилик
• улица Соглом Авлод
• улица Нихол
• улица Бунёдкорлик
• улица Фарован Хаёт
• улица Геофизика
• улица Хислат
Электроснабжение будет восстановлено сразу по завершении ремонтных работ. Если работы закончатся раньше установленного срока, подача электроэнергии будет возобновлена досрочно.
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