В Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричество

·13·Общество
В Мирзо-Улугбекском районе 22 июня временно отключат электричество

В некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента 22 июня будет временно отключена электроэнергия. Ожидается, что плановое отключение продлится с 10:00 до 16:30.

Перерыв в электроснабжении связан с проведением капитального ремонта на высоковольтных линиях электропередачи «Парранда 1, 2». Данные работы проводятся с целью предотвращения возможных аварий и обеспечения стабильного распределения нагрузки в сети.

Электроэнергия будет временно отсутствовать в следующих районах:

• махалля «Геофизика»

• махалля «Алишеробод»

• улица Национального парка

• улица Жошкин

• улица Зафар

• улица Истиклол

• улица Икбол

• улица Лолазор

• улица Хурдиёр

• улица Анайбулок

• улица Уругчилик

• улица Соглом Авлод

• улица Нихол

• улица Бунёдкорлик

• улица Фарован Хаёт

• улица Геофизика

• улица Хислат

Электроснабжение будет восстановлено сразу по завершении ремонтных работ. Если работы закончатся раньше установленного срока, подача электроэнергии будет возобновлена досрочно.

Мирзо-Улугбекский районТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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