Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Казахстана

·1·Общество
Саида Мирзиёева встретилась с Президентом Казахстана

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 21 июня провела встречу с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы Саида Мирзиёева передала главе Казахстана искренний привет и наилучшие пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Надежное союзничество и братские узы

На встрече была высоко оценена многовековая дружба, добрососедство и стратегическое партнерство между двумя государствами. Саида Мирзиёева выразила особую благодарность казахстанской стороне за оказанное высокое гостеприимство и стремление к сотрудничеству:

«Казахстан для нас не просто соседняя страна, а близкий друг, надежный стратегический партнер и союзник. Выражаю глубокую благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за теплый прием и твердое стремление к дальнейшему укреплению братских уз между нашими странами», — отметила Саида Мирзиёева.

Новый и оперативный механизм межадминистративного сотрудничества

В рамках визита Саида Мирзиёева также провела содержательную беседу с руководителем Администрации Президента Казахстана Романом Скляром. В ходе встречи внимание было уделено следующим важным аспектам:

  • Оценка перспектив: Был проведен всесторонний анализ текущего состояния узбекско-казахстанских партнерских отношений, состоялся обмен мнениями по перспективам их дальнейшего развития.

  • Исполнение договоренностей: Было подчеркнуто, что основной целью является обеспечение последовательной, качественной и полной реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне (между главами государств).

  • Система оперативной связи: В целях эффективной реализации намеченных планов администрации президентов двух стран договорились о налаживании более тесных, оперативных и эффективных механизмов взаимодействия.

Подобные встречи на высшем и высоком уровнях служат выводу стратегического партнерства и союзнических отношений между Ташкентом и Астаной на качественно новый, более высокий уровень.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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