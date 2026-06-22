В Ургуте раскрыта сделка по продаже гашиша на 27,4 тысячи долларов

·14·Общество
В Ургуте раскрыта сделка по продаже гашиша на 27,4 тысячи долларов

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с органами внутренних дел в Самаркандской области, выявлен факт торговли наркотическими средствами.

Сообщается, что в Ургутском районе трое местных жителей 1990, 1998 и 2008 годов рождения были задержаны в момент продажи 2 килограммов 80 граммов гашиша условного покупателя за 27,4 тысячи долларов США.

В ходе операции были изъяты наркотические средства и другие вещественные доказательства. Также установлено, что один из задержанных ранее был судим именно за преступление, связанное с торговлей наркотиками.

В настоящее время в отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

УргутСамаркандСлужба государственной безопасности
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Nodirbek Razzokov
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