В Сурхандарье сель разрушил мост, соединяющий с Таджикистаном

·30·Общество
В Сурхандарье сель разрушил мост, соединяющий с Таджикистаном

21 июня из-за сильных осадков уровень воды в реке Обизаранг в Сариосийском районе Сурхандарьинской области резко поднялся.

Селевой поток нанес серьезный ущерб опорам моста на международной автомобильной дороге М-41 «Бишкек – ДушанбеТермез».

Первичный осмотр выявил серьезные повреждения конструкций сооружения. В связи с этим движение транспорта по данному направлению временно полностью остановлено.

Мост, построенный в 1977 году, является одним из важных транзитных коридоров, соединяющих с Таджикистаном. Через него ежечасно проезжало от 600 до 800 транспортных средств.

В настоящее время специалисты изучают состояние моста на месте происшествия, оценивают размер ущерба и принимают меры по восстановлению движения.

СурхандарьяТаджикистанСариасияТермезДушанбе
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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