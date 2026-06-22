В Сурхандарье сель разрушил мост, соединяющий с Таджикистаном
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21 июня из-за сильных осадков уровень воды в реке Обизаранг в Сариосийском районе Сурхандарьинской области резко поднялся.
Селевой поток нанес серьезный ущерб опорам моста на международной автомобильной дороге М-41 «Бишкек – Душанбе – Термез».
Первичный осмотр выявил серьезные повреждения конструкций сооружения. В связи с этим движение транспорта по данному направлению временно полностью остановлено.
Мост, построенный в 1977 году, является одним из важных транзитных коридоров, соединяющих с Таджикистаном. Через него ежечасно проезжало от 600 до 800 транспортных средств.
В настоящее время специалисты изучают состояние моста на месте происшествия, оценивают размер ущерба и принимают меры по восстановлению движения.
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