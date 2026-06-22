На АЗС выявлено более 46 тысяч нарушений

В Узбекистане была проведена инвентаризация 6 196 автозаправочных станций всех типов. В результате проверок выявлено в общей сложности 46 737 нарушений в области промышленной, пожарной и строительной безопасности.

Большая часть недостатков связана с промышленной и технической безопасностью. По этому направлению зафиксировано более 25 тысяч замечаний. На некоторых станциях обнаружены дефекты, серьезно влияющие на безопасность.

В связи с этим деятельность 464 АЗС была временно приостановлена. Они смогут возобновить работу только после устранения выявленных серьезных недостатков.

До сентября 2026 года планируется сформировать список опасных объектов, не соответствующих нормам безопасности. В дальнейшем такие станции будут поэтапно перенесены в безопасные зоны.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года будет запрещено использование оборудования под давлением с истекшим сроком эксплуатации. Новый порядок направлен на усиление технической безопасности на АЗС.