В Сергели-5 дома перекрашивают в третий раз за короткий срок

·21·Общество
В Сергели-5 дома перекрашивают в третий раз за короткий срок

То, что многоэтажные дома в махалле Сергели-5 перекрашивают в третий раз за короткий промежуток времени, вызвало недовольство жителей. По словам жильцов, фасады зданий сначала были покрашены в белый цвет, затем в терракотовый, а теперь начались работы по покраске домов в синий цвет.

Частая смена цветов вызвала недоумение среди населения. Однако проблема не ограничивается только внешним видом зданий. Сообщается, что в ходе ремонтных работ рабочие закрашивают и внешние блоки кондиционеров.

Жители обеспокоены тем, что эта ситуация может привести к поломке устройств или порче их внешнего вида. Поскольку кондиционеры являются частной собственностью, жители требуют проводить работы более аккуратно.

СергелиСергели-5Многоэтажные домаКондиционерыФасадЧастная собственность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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