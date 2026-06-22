В Сергели-5 дома перекрашивают в третий раз за короткий срок

То, что многоэтажные дома в махалле Сергели-5 перекрашивают в третий раз за короткий промежуток времени, вызвало недовольство жителей. По словам жильцов, фасады зданий сначала были покрашены в белый цвет, затем в терракотовый, а теперь начались работы по покраске домов в синий цвет.

Частая смена цветов вызвала недоумение среди населения. Однако проблема не ограничивается только внешним видом зданий. Сообщается, что в ходе ремонтных работ рабочие закрашивают и внешние блоки кондиционеров.

Жители обеспокоены тем, что эта ситуация может привести к поломке устройств или порче их внешнего вида. Поскольку кондиционеры являются частной собственностью, жители требуют проводить работы более аккуратно.