Для граждан Узбекистана введены новые требования при въезде во Вьетнам

·42·Общество
Для граждан Узбекистана введены новые требования при въезде во Вьетнам

Правительство Вьетнама ввело обязательную процедуру электронной регистрации для всех иностранных граждан, прибывающих в страну. Новое правило вступило в силу 22 июня и распространяется также на граждан Узбекистана, путешествующих во Вьетнам.

По данным Иммиграционной службы Социалистической Республики Вьетнам, теперь каждый пассажир, планирующий въезд в страну, должен заполнить специальную электронную форму перед поездкой.

Данное требование будет применяться начиная с рейса ХЙ561 авиакомпании Узбекистан Аирвайс, который состоится 23 июня.

Перед вылетом во Вьетнам пассажирам необходимо заполнить форму Пре-Арривал Информатион через официальный электронный портал. Заявка должна быть отправлена минимум за 72 часа до пересечения границы страны.

После завершения процесса электронной регистрации рекомендуется сохранить предоставленный системой КР-код в смартфоне или распечатать его на бумаге.

Этот КР-код может быть затребован сотрудниками при прохождении пограничного контроля Вьетнама. Поэтому важно хранить его в легкодоступном месте на протяжении всей поездки.

Авиаперевозчик призвал пассажиров оформить все необходимые документы перед поездкой и заранее выполнить новые требования.

Гражданам, планирующим поездку во Вьетнам, следует заполнить электронную форму в установленный срок и заранее подготовить КР-код, чтобы избежать лишних проблем на границе.

ВьетнамУзбекистанУзбекистан Эйрвейз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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