Для граждан Узбекистана введены новые требования при въезде во Вьетнам

Правительство Вьетнама ввело обязательную процедуру электронной регистрации для всех иностранных граждан, прибывающих в страну. Новое правило вступило в силу 22 июня и распространяется также на граждан Узбекистана, путешествующих во Вьетнам.

По данным Иммиграционной службы Социалистической Республики Вьетнам, теперь каждый пассажир, планирующий въезд в страну, должен заполнить специальную электронную форму перед поездкой.

Данное требование будет применяться начиная с рейса ХЙ561 авиакомпании Узбекистан Аирвайс, который состоится 23 июня.

Перед вылетом во Вьетнам пассажирам необходимо заполнить форму Пре-Арривал Информатион через официальный электронный портал. Заявка должна быть отправлена минимум за 72 часа до пересечения границы страны.

После завершения процесса электронной регистрации рекомендуется сохранить предоставленный системой КР-код в смартфоне или распечатать его на бумаге.

Этот КР-код может быть затребован сотрудниками при прохождении пограничного контроля Вьетнама. Поэтому важно хранить его в легкодоступном месте на протяжении всей поездки.

Авиаперевозчик призвал пассажиров оформить все необходимые документы перед поездкой и заранее выполнить новые требования.

Гражданам, планирующим поездку во Вьетнам, следует заполнить электронную форму в установленный срок и заранее подготовить КР-код, чтобы избежать лишних проблем на границе.