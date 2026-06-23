На более чем 20 станциях Ташкентского метро выявлена незаконная реклама

·2·Общество
На более чем 20 станциях Ташкентского метро выявлена незаконная реклама

ГУП «Ташкентский метрополитен» обнаружило несанкционированное изменение содержания рекламных баннеров на станциях метро. В ходе проверки, проведенной в ночь на 21 июня, в вестибюлях более чем 20 станций были найдены несогласованные рекламные материалы.

Сообщается, что лица, причастные к данным случаям, установлены. Рекламодатели внесли изменения в содержание баннеров без получения официального разрешения.

В отношении нарушителей применены меры административного воздействия. Руководство метрополитена напомнило, что любые ПР-акции, замена рекламных материалов или внесение правок в их содержание на территории транспортного объекта должны быть согласованы заранее.

Ташкентский метрополитенМетроРекламаБаннерыАдминистративные меры
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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