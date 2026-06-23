На более чем 20 станциях Ташкентского метро выявлена незаконная реклама

ГУП «Ташкентский метрополитен» обнаружило несанкционированное изменение содержания рекламных баннеров на станциях метро. В ходе проверки, проведенной в ночь на 21 июня, в вестибюлях более чем 20 станций были найдены несогласованные рекламные материалы.

Сообщается, что лица, причастные к данным случаям, установлены. Рекламодатели внесли изменения в содержание баннеров без получения официального разрешения.

В отношении нарушителей применены меры административного воздействия. Руководство метрополитена напомнило, что любые ПР-акции, замена рекламных материалов или внесение правок в их содержание на территории транспортного объекта должны быть согласованы заранее.