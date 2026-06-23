«Тошкентшахарсувокваризи» прокомментировала установку новых счетчиков

Предприятие «Тошкентшахарсувокваризи» ответило на участившиеся обращения жителей Ташкента по поводу работы новых счетчиков холодной воды. Основные претензии горожан связаны с тем, что устройства не передают данные автоматически, а в некоторых случаях резко возрастает сумма счетов.

По информации предприятия, на данном этапе счетчики не передают показания в биллинговую систему самостоятельно. Данные считываются дистанционно сотрудниками абонентского отдела раз в месяц с помощью технологии Валк-бй. Этот метод позволяет сотруднику принимать данные счетчика с близкого расстояния во время обхода территории.

Данная система внедрена в Янгихаётском и Сергелийском районах. В настоящее время процесс запуска системы также идет в Яксарайском районе.

Большие суммы начислений объяснили тем, что до получения первых реальных показаний оплата рассчитывается на основе среднего суточного потребления. После считывания данных счетчика система автоматически производит перерасчет.

Предприятие заявило, что счетчики не фиксируют избыточный расход воды. В случае неожиданного роста потребления жителям рекомендуется проверить сантехническое оборудование. В частности, скрытые утечки в бачках унитазов указаны как одна из самых частых причин высоких начислений.

Установка новых счетчиков остается бесплатной. Данные вносятся в базу в день монтажа устройства.