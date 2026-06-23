«Тошкентшахарсувокваризи» прокомментировала установку новых счетчиков

·2·Общество
«Тошкентшахарсувокваризи» прокомментировала установку новых счетчиков

Предприятие «Тошкентшахарсувокваризи» ответило на участившиеся обращения жителей Ташкента по поводу работы новых счетчиков холодной воды. Основные претензии горожан связаны с тем, что устройства не передают данные автоматически, а в некоторых случаях резко возрастает сумма счетов.

По информации предприятия, на данном этапе счетчики не передают показания в биллинговую систему самостоятельно. Данные считываются дистанционно сотрудниками абонентского отдела раз в месяц с помощью технологии Валк-бй. Этот метод позволяет сотруднику принимать данные счетчика с близкого расстояния во время обхода территории.

Данная система внедрена в Янгихаётском и Сергелийском районах. В настоящее время процесс запуска системы также идет в Яксарайском районе.

Большие суммы начислений объяснили тем, что до получения первых реальных показаний оплата рассчитывается на основе среднего суточного потребления. После считывания данных счетчика система автоматически производит перерасчет.

Предприятие заявило, что счетчики не фиксируют избыточный расход воды. В случае неожиданного роста потребления жителям рекомендуется проверить сантехническое оборудование. В частности, скрытые утечки в бачках унитазов указаны как одна из самых частых причин высоких начислений.

Установка новых счетчиков остается бесплатной. Данные вносятся в базу в день монтажа устройства.

ТашкентТошкентшахарсувокваризисчетчик водыСергелиЯнгихаёт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Оцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасностиОцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасностиСегодня, 15:43В Пискенте произошел пожар в автомагазинеВ Пискенте произошел пожар в автомагазинеСегодня, 15:38В Ферганской области выявлен факт фиктивного банкротства на 1,1 трлн сумовВ Ферганской области выявлен факт фиктивного банкротства на 1,1 трлн сумовСегодня, 14:36Оперативное спасение в Ташкенте: спасены 3 человекаОперативное спасение в Ташкенте: спасены 3 человекаСегодня, 14:12Лола Каримова-Тиллаева объявила об официальном разводе с супругомЛола Каримова-Тиллаева объявила об официальном разводе с супругомСегодня, 13:14На более чем 20 станциях Ташкентского метро выявлена незаконная рекламаНа более чем 20 станциях Ташкентского метро выявлена незаконная рекламаСегодня, 12:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра