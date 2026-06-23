С 1 сентября вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

В связи с увеличением базового расчетного значения (БРВ) с 412 тысяч до 440 тысяч сумов с 1 сентября изменятся размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Налоги, сборы, государственная пошлина, государственные услуги и платежи за лицензии также будут рассчитываться на основе нового БРВ.

Согласно новому размеру, за непристегнутый ремень безопасности, а также за использование транспортного средства, не прошедшего технический осмотр или не имеющего аптечки, устанавливается штраф в размере 220 тысяч сумов.

Штраф за управление автомобилем без документов или страховки составит 440 тысяч сумов. Нарушение правил остановки обойдется в 880 тысяч сумов.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения:

• Непристегнутый ремень безопасности, 0,5 БРВ — 220 000 сумов

• Отсутствие техосмотра или аптечки, 0,5 БРВ — 220 000 сумов

• Управление без документов, 1 БРВ — 440 000 сумов

• Управление без страховки, 1 БРВ — 440 000 сумов

• Проезд на красный свет, 3 БРВ — 1 320 000 сумов

• Остановка в запрещенном месте, 2 БРВ — 880 000 сумов

• Использование телефона за рулем, 3 БРВ — 1 320 000 сумов

• Управление без государственных номеров, 5 БРВ — 2 200 000 сумов

• Превышение скорости до 20 км/ч, 1 БРВ — 440 000 сумов

• Превышение скорости на 20–40 км/ч, 5 БРВ — 2 200 000 сумов

• Превышение скорости на 40–60 км/ч, 9 БРВ — 3 960 000 сумов

• Превышение скорости более чем на 60 км/ч, 15 БРВ — 6 600 000 сумов

• Выезд на встречную полосу, 10 БРВ — 4 400 000 сумов

• Управление автомобилем в состоянии опьянения, 40 БРВ — 17 600 000 сумов

• Движение с незатонированным стеклом без разрешения, 25 БРВ — 11 000 000 сумов

Самый крупный штраф предусмотрен за управление транспортным средством в состоянии опьянения и составляет 17,6 миллиона сумов. За незатонированные стекла без разрешения будет применяться штраф в размере 11 миллионов сумов.