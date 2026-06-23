Почему «умные» счетчики воды в Ташкенте не передают данные автоматически?

В Ташкенте участились обращения жителей по поводу работы недавно установленных счетчиков холодной воды. Горожане жалуются в основном на то, что устройства не передают показания автоматически, а в некоторых квартирах резко выросли суммы платежей.

Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» дало разъяснения по этим вопросам, рассказав о принципе работы новых счетчиков и порядке проведения расчетов.

Почему данные не передаются автоматически?

По информации предприятия, на данном этапе «умные» счетчики не отправляют показания в биллинговую систему самостоятельно и автоматически.

Данные собираются один раз в месяц сотрудниками абонентских отделов с помощью технологии Валк-бй. При этом методе специалисты обходят территорию и считывают показания счетчиков дистанционно, не подходя вплотную к устройству.

Данная система внедрена в Янгихаётском и Сергелийском районах. В настоящее время ведутся работы по ее запуску и в Яксарайском районе.

Как возникают большие суммы платежей?

До момента поступления в систему первых реальных показаний оплата за воду рассчитывается на основе среднего суточного потребления квартиры.

После того как сотрудники считывают фактические данные со счетчика, биллинговая система автоматически пересчитывает предыдущие начисления.

Поэтому первоначально указанная высокая сумма платежа может измениться после ввода реальных показателей.

Завышает ли счетчик расход воды?

В «Тошкент шахар сув таъминоти» подчеркнули, что установленные приборы фиксируют фактически израсходованный объем воды.

Если потребление воды в квартире неожиданно увеличилось, жителям рекомендовали проверить сантехническое оборудование.

В частности, незаметные скрытые утечки могут привести к большому расходу. Непрерывная утечка воды из бачка унитаза была названа одной из самых распространенных причин высоких счетов.

Установка счетчиков бесплатна

Предприятие сообщило, что установка счетчиков осуществляется бесплатно. Регистрация нового устройства в единой базе данных также производится в день установки.

Горожанам при резком изменении суммы оплаты рекомендовали в первую очередь проверить показания счетчика и состояние сантехники в квартире, а при необходимости обратиться в организацию водоснабжения.