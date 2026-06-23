Обязательство выполнено

·28·Общество
Обязательство выполнено

Семья — основная ячейка общества, священный очаг. Ведь именно здесь человек приходит в мир, формируется как личность, получает образование и воспитание. Благополучие общества зависит от мира и согласия в семье. Однако в последнее время вопросы укрепления семейных отношений, предотвращения разводов и социальной защиты детей остаются актуальными.

Защита интересов несовершеннолетних находится на особом контроле органов Бюро принудительного исполнения. Сразу после поступления исполнительных документов по взысканию алиментов они направляются в исполнение и принимаются соответствующие меры по взысканию.

В Пахтабадском районном отделе Бюро было взыскано 4 тысячи долларов США по исполнительному производству. В ходе исполнительных действий женщина по своему желанию попросила завершить исполнительный документ в обмен на получение определенной суммы денег. Согласно договоренности супругов, отец предоставил 4 тысячи долларов США в качестве оплаты алиментов для своего ребенка.

Таким образом, на основании заявления взыскательницы исполнительное производство было завершено.

ПахтаабадБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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