Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...

·1·Общество
Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...

В Узбекистане резко ужесточено законодательство для лиц, совершивших преступления, связанные с мошенничеством и хищением чужого имущества. Теперь осужденные, не возместившие до последней тийины материальный ущерб, причиненный потерпевшим или государству, не будут досрочно освобождены условно.

Новым законом, подписанным Президентом, внесены дополнения и изменения в Уголовный кодекс и другие законодательные акты.

Старая льгота больше не будет работать для мошенников

Ранее осужденные могли быть условно досрочно освобождены (УДО) после отбытия определенной части срока наказания, в зависимости от их поведения и раскаяния. Согласно новому закону, порядок использования этой льготы коренным образом изменился для следующих преступлений:

  • Присвоение или растрата (хищение государственного или чужого имущества);

  • Мошенничество (ситуации обмана или злоупотребления доверием).

Главное требование новой системы: Если материальный ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, не возмещен полностью, осужденный не будет освобожден условно. Единственный способ выйти на свободу — стопроцентное возмещение причиненного ущерба.

Новый удар по коррупции: реестр и контроль

Данный закон выводит борьбу не только с мошенниками, но и с коррупционерами на новый системный уровень. В документе определены следующие важные реформы в этой сфере:

  • Четкий перечень: В законодательстве установлен четкий и строгий перечень коррупционных преступлений.

  • Внутренний контроль (Комплаенс): Организация структур внутреннего контроля по противодействию коррупции и системы комплаенса стала обязательной для всех государственных органов и организаций.

  • Территориальные советы: Для выявления случаев коррупции, их предотвращения и постоянного контроля за процессом на местах будут созданы отдельные территориальные советы по борьбе с коррупцией.

Когда вступил в силу закон?

Данный закон вступил в силу немедленно с момента его официального опубликования. Это означает, что новые правила действуют прямо сейчас и применяются непосредственно к лицам, которые находятся в заключении, присвоив чужое и не возместив ущерб.

Вывод однозначен: деньги, полученные преступным путем, должны быть возвращены владельцам, иначе придется отбывать наказание до конца срока.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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