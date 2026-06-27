Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи

26 июня в Бухаре произошло необычное и радостное событие. 22-летняя женщина, у которой начались родовые схватки, родила ребенка в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сообщается, что из-за дорожного затора автомобиль не смог вовремя добраться до роддома. Правильно оценив ситуацию, врач и фельдшер были вынуждены принять роды прямо в машине скорой помощи.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям медицинских работников ребенок родился здоровым. После этого мать и новорожденный были доставлены в больницу.

По имеющимся данным, в настоящее время состояние матери и ребенка удовлетворительное. Опасности для их жизни нет.