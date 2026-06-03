Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой

Знакомство, начавшееся в игре ПУБГ, неожиданно переросло в настоящую историю любви.

По имеющимся данным, девушка 2008 года рождения из Самаркандской области и парень 2006 года рождения из Ферганской области познакомились через популярную игру ПУБГ Мобиле. Общение, начавшееся как обычная игровая переписка, со временем переросло в дружбу, а затем — в серьезные отношения.

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, эта пара сейчас находится на пороге создания семьи. Этот случай еще раз демонстрирует, насколько сильно отношения, зародившиеся в интернете и играх, могут повлиять на реальную жизнь.

Данная история вызвала различные реакции в социальных сетях. Одни называют ее «виртуальной историей любви» современности, другие же подчеркивают важность осторожности при онлайн-знакомствах.