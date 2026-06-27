OnePlus N6: представлен новый смартфон с аккумулятором на 8000 mAh и AMOLED-экраном

·1·Технологии
OnePlus N6: представлен новый смартфон с аккумулятором на 8000 mAh и AMOLED-экраном

Компания OnePlus, известная своими доступными устройствами на рынке смартфонов, продолжает раскрывать подробности о модели N6, которая обещает стать новым хитом. Гаджет, официальный релиз которого запланирован на 30 июня, привлекает внимание рекордной для своего ценового сегмента емкостью аккумулятора и высокими техническими характеристиками. Об этом сообщает Ixbt.com в своем материале.

Главной особенностью нового устройства станет огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh. Такой показатель редко встречается в современных смартфонах, что гарантирует пользователям несколько дней автономной работы. По данным ixbt.com, эта модель станет первым смартфоном в серии N с батареей такой большой емкости.

Технические возможности и система охлаждения

OnePlus N6 не ограничивается только батареей. Производитель подтвердил, что смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Hz. Это обеспечит плавность изображения и яркость цветов, создавая отличные возможности для игр и мультимедийного контента. Хотя точная диагональ экрана пока не раскрыта, ожидается, что его качество будет на высоком уровне.

Еще один примечательный аспект — система охлаждения устройства. Смартфон оснащен испарительной камерой площадью 5300 мм². Представители компании отмечают, что это самая большая система охлаждения в сегменте смартфонов до 210 долларов. Такая технология предотвратит перегрев устройства и повысит его долгосрочную производительность.

Камера и производительность

Для любителей фотографии OnePlus N6 предлагает систему двойной камеры с основным датчиком на 50 Мп. Устройство поддерживает запись видео с частотой 60 кадров в секунду. Также доступен режим Dual View Video, который позволяет пользователю снимать одновременно на переднюю и основную камеры. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Что касается внутренней мощности и скорости, то, по предварительным данным, смартфон базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300. Этот процессор отличается поддержкой сетей 5G и энергоэффективностью. Ожидается, что ориентировочная цена устройства составит около 200-210 долларов, что сделает его серьезным конкурентом в среднем сегменте рынка смартфонов.

OnePlusСмартфонТехнологииАккумуляторMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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