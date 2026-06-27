Угроза искусственного интеллекта: программисты оказались самой стабильной профессией в техсфере

В то время как споры о возможном исчезновении многих профессий с развитием искусственного интеллекта (AI) достигли своего пика, новое исследование представило неожиданные результаты. Программисты, которых часто считали одними из первых кандидатов на замену AI, на самом деле остаются одной из самых стабильных и востребованных групп специалистов в технологической индустрии. Об этом сообщают данные масштабного анализа, проведенного венчурной компанией СигналФире. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает в новости.

На фоне массовых сокращений в индустрии кадровое агентство Чалленгер, Грай & Чристмас отметило, что в мае 2024 года число увольнений достигло одного из самых высоких показателей за последние годы. В этом процессе искусственный интеллект впервые был указан как одна из основных причин сокращения рабочих мест. Однако аналитики СигналФире обратили внимание не только на увольнения, но и на динамику найма миллионов сотрудников и более чем 80 миллионов компаний.

Состав кадров в крупных технологических компаниях меняется

Согласно результатам исследования, хотя общий объем найма в таких гигантах, как Алфабет, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA , Tesla и Uber, сократился на 25% по сравнению с 2019 годом, количество вакансий для инженеров уменьшилось всего на 11%. Это свидетельствует о том, что потребность в программистах снижается значительно медленнее, чем в других областях.

Примечательно, что к 2025 году программисты составили 55% всех новых сотрудников в крупных корпорациях. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 46%. В сегменте стартапов ситуация еще более позитивная: новые технологические компании наняли на 7% больше инженеров по сравнению с 2019 годом.

Как отметил глава исследовательского отдела СигналФире Ашер Бенток, если бы искусственный интеллект действительно заменял программистов, спрос именно на этих специалистов должен был резко упасть. На практике же АИ-инструменты для создания кода не вытесняют специалистов, а повышают их производительность.

Взгляды руководителей NVIDIA и Anthropic

Среди лидеров отрасли существуют разные мнения по этому поводу. Например, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи предупредил, что в ближайшие 5 лет AI может уничтожить половину офисных рабочих мест, в то время как главный экономист компании Питер Маккрори заявил, что пока не наблюдает роста безработицы среди программистов.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг занимает еще более жесткую позицию. По его мнению, внедрение АИ-агентов не уменьшит количество инженеров, а напротив, сделает их более ценными. По словам Хуанга, после внедрения АИ-инструментов внутри NVIDIA программисты начали работать еще интенсивнее, так как автоматизация написания кода позволяет им уделять больше времени созданию новых идей и продуктов.

Эксперты объясняют эту ситуацию «парадоксом Джевонса» в экономике. Согласно ему, повышение эффективности использования ресурса ведет не к снижению, а, наоборот, к росту спроса на него. В программировании, по мере того как AI делает написание кода дешевле, объем задач, которые необходимо решать компаниям, расширяется, что сохраняет потребность в квалифицированных инженерах.