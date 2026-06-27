Калифорния запустила первую систему мониторинга увольнений из-за искусственного интеллекта

Правительство штата Калифорния (США) запустило первую в стране специализированную систему мониторинга влияния технологий искусственного интеллекта (AI) на рынок труда. Этот проект, представленный администрацией губернатора Гэвина Ньюсома, будет выполнять функцию «механизма раннего предупреждения», помогая определить, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за автоматизации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый онлайн-трекер был создан в сотрудничестве с департаментом развития занятости Калифорнии и исследовательским центром Калифорниа Поликй Лаб при Калифорнийском университете. Система анализирует заявки на пособие по безработице и сопоставляет их с уровнем вероятности вытеснения различных отраслей искусственным интеллектом. Данные будут обновляться ежемесячно и публиковаться в открытом доступе.

Группы риска и демографический анализ

Первичный анализ показывает, что к воздействию искусственного интеллекта могут быть наиболее подвержены специалисты в возрасте от 25 до 35 лет. Также статистические данные указывают на то, что риск потери рабочих мест среди женщин выше, чем среди мужчин. Пользователи могут отслеживать изменения в разрезе возраста, уровня образования, пола, этнического происхождения и регионов через трекер.

Стоит отметить, что разработчики системы призывают не воспринимать эти данные как окончательный вывод. По их мнению, сокращение рабочих мест может быть связано не только с искусственным интеллектом, но и с экономическими циклами, структурными изменениями и общей конъюнктурой рынка. Поэтому проект направлен скорее на раннее выявление опасных тенденций, чем на установление точной причинно-следственной связи.

Социальная защита в технологическом центре

Для Калифорнии этот вопрос имеет стратегическое значение, так как именно в этом штате расположены такие гиганты в области генеративного искусственного интеллекта, как OpenAI, Google и NVIDIA. Правительство штата, поддерживая технологический прогресс, одновременно принимает меры по смягчению его социальных последствий.

Ранее губернатор Гэвин Ньюсом поручил государственным органам разработать планы по минимизации ущерба для работников в результате внедрения искусственного интеллекта. Запуск этого нового трекера свидетельствует об изменении отношения правительств к технологиям: теперь основное внимание уделяется не только инновациям, но и контролю за их влиянием на жизнь общества.

В настоящее время в современной экономике не существует точной методологии, позволяющей измерить, какое именно увольнение произошло непосредственно из-за искусственного интеллекта. Тем не менее, ожидается, что опыт Калифорнии в будущем станет примером для других стран и регионов в защите рынка труда.