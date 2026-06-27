Усман Дембеле устроил шоу в матче против Норвегии: Франция возглавила группу

Матч между сборными Франции и Норвегии в рамках квалификации к чемпионату мира завершился неожиданным результатом. В то время как многие болельщики ждали противостояния Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, звезда «ПСЖ» Усман Дембеле приковал к себе всё внимание. Его яркая игра в первом тайме и стремительный хет-трик обеспечили победу «трехцветных». Об этом сообщает Goal.com.

По сообщению издания Goal.com, главный тренер сборной Норвегии Стиле Солбаккен провел серьезную ротацию в составе, несмотря на возможность занять лидерство в группе. То, что главные звезды команды Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор остались на скамейке запасных, дорого обошлось скандинавам. Франция же усилила давление с первых минут встречи.

32-минутный бенефис Дембеле

Уже на 6-й минуте матча Усман Дембеле реализовал пас Килиана Мбаппе. Красивым движением оставив защитника соперника позади, нападающий точно пробил в дальний угол. Вскоре Мбаппе снова выступил в роли ассистента, и Дембеле своим ударом с лета из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0.

Сборная Норвегии сумела сократить отставание благодаря голу Тело Асгорда и надеялась вернуться в игру. Однако Дембеле до перерыва забил свой третий мяч, оформив хет-трик. Оказавшись без опеки в штрафной площади, футболист точным ударом с левой ноги отправил мяч в нижний угол ворот.

Второй тайм и итоговый результат

В начале второго тайма Норвегия получила отличный шанс сократить счет. Судья назначил пенальти за нарушение правил Тео Эрнандесом в собственной штрафной. Однако голкипер Майк Меньян отразил удар Йоргена Странд Ларсена, спас команду от неизбежного гола. Эта ситуация оказала влияние на дальнейший ход игры.

Под конец встречи молодой талант Дезире Дуэ точным ударом головой установил окончательный счет. Эта победа позволила Франции укрепить первое место в таблице группы Дж. Норвегия же потеряла важные очки из-за того, что оставила ведущих игроков в запасе.

Для футбольных болельщиков этот матч вновь продемонстрировал расстановку сил в европейском футболе. В частности, то, что Усман Дембеле начал демонстрировать стабильную игру и взаимопонимание с Килианом Мбаппе, свидетельствует о том, что это станет главным оружием сборной Франции на будущих турнирах.