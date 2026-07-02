Обещание работы в Германии: раскрыто мошенничество на 20 тысяч долларов
В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое получило крупные суммы денег от трех граждан, пообещав отправить их на работу в Германию.
Он представлялся человеком, много лет работающим в Германии, и заявлял, что может устроить их на работу через высокопоставленных знакомых.
Завоевал доверие трех граждан
Доследственная проверка была проведена управлением Бухарской области департамента при Генеральной прокуратуре.
В ходе проверки было установлено, что гражданин Б.Р. вошел в доверие к трем лицам.
Он убедил их в наличии связей за рубежом, утверждая, что много лет работает в Германии.
Обещал отправить на работу в Германию
Б.Р. заявлял, что имеет возможность трудоустроить граждан в Германии через своих знакомых, занимающих высокие должности.
В обмен на это обещание он получил от потерпевших:
19 800 долларов США;
2 миллиона сумов
как сообщается.
Установлено, что денежные средства были получены путем мошенничества.
Возбуждено дело по двум статьям
По данному факту в отношении Б.Р. возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
статья 168 — мошенничество;
статьи 28, 211 — участие в даче взятки
было возбуждено уголовное дело.
Следствие продолжается
В настоящее время проводятся следственные действия по делу.
Все детали происшествия, использование средств и возможные другие участники будут установлены в ходе следствия.
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