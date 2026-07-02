Обещание работы в Германии: раскрыто мошенничество на 20 тысяч долларов

·6·Общество
Обещание работы в Германии: раскрыто мошенничество на 20 тысяч долларов

В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое получило крупные суммы денег от трех граждан, пообещав отправить их на работу в Германию.

Он представлялся человеком, много лет работающим в Германии, и заявлял, что может устроить их на работу через высокопоставленных знакомых.

Завоевал доверие трех граждан

Доследственная проверка была проведена управлением Бухарской области департамента при Генеральной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что гражданин Б.Р. вошел в доверие к трем лицам.

Он убедил их в наличии связей за рубежом, утверждая, что много лет работает в Германии.

Обещал отправить на работу в Германию

Б.Р. заявлял, что имеет возможность трудоустроить граждан в Германии через своих знакомых, занимающих высокие должности.

В обмен на это обещание он получил от потерпевших:

  • 19 800 долларов США;

  • 2 миллиона сумов

как сообщается.

Установлено, что денежные средства были получены путем мошенничества.

Возбуждено дело по двум статьям

По данному факту в отношении Б.Р. возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • статья 168 — мошенничество;

  • статьи 28, 211 — участие в даче взятки

было возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается

В настоящее время проводятся следственные действия по делу.

Все детали происшествия, использование средств и возможные другие участники будут установлены в ходе следствия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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