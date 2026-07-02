Новый закон: усилена защита от насилия

·2·Общество
Новый закон: усилена защита от насилия

В Узбекистане система правовой и социальной защиты женщин и детей, пострадавших от давления и насилия, вышла на новый уровень. Законом, принятым 1 июля 2026 года ЗРУ–1156 в ряд действующих законодательных актов внесены важные изменения, защищающие интересы пострадавших.

Данный закон вступил в силу со дня его официального опубликования. С основными нововведениями можно ознакомиться в следующей таблице:

Основные льготы и преференции, введенные новым законом:

Введенное нововведение

Его суть и польза для пострадавшего

Приоритет интересов ребенка

В национальное законодательство официально введено понятие «наилучшие интересы ребенка» и соответствующие гарантии.

Бесплатная судебная защита

Агентство социальной защиты за пострадавших без уплаты государственной пошлины подает исковое заявление в суд.

Гарантия рабочего места и дохода

Женщинам, размещенным в реабилитационном центре, на срок до 1 месяца выдается листок временной нетрудоспособности.

Что понимается под «наилучшими интересами ребенка»? Теперь при рассмотрении любого правового или социального вопроса, связанного с ребенком, в обязательном порядке учитываются его воспитание в семейной среде, здоровье, безопасность, образование, неприкосновенность и, самое главное, — собственное мнение ребенка принимается во внимание в обязательном порядке.

Новые механизмы защиты женщин

Ранее женщины, подвергшиеся давлению, сталкивались с рядом препятствий при защите своих прав в суде или при размещении в шелтерах (домах защиты) из-за материальных трудностей. Новый закон решает эти проблемы следующим образом:

  • Бесплатное представительство в суде: Национальное агентство социальной защиты и центры реабилитации и адаптации женщин бесплатно участвуют в судебных заседаниях в качестве законных представителей пострадавших женщин.

  • Выдача «бюллетеня»: Если пострадавшая женщина размещается в специализированном центре, ей оформляется листок нетрудоспособности на срок до одного месяца. В этот период за ней сохраняются рабочее место и заработная плата, что обеспечивает отсутствие экономических потерь.

Данные реформы стали одним из важнейших шагов на пути к возвышению человеческого достоинства в стране и обеспечению безопасности женщин и детей, которые являются наиболее уязвимыми слоями общества.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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