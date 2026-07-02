Решается судьба детского сада, где ребенку засунули ткань в рот

В Ташкенте в центре скандала, связанного с насилием над воспитанниками, оказался частный детский сад «Райян Кидс Ланд» лицензия которого может быть аннулирована. Ответственные органы сообщили о грубом нарушении требований законодательства в деятельности учреждения.

По данным Управления дошкольного и школьного образования города Ташкента, в ходе проверок было установлено, что негосударственная образовательная организация нарушила условия лицензии по шести пунктам. Среди них — факт физического и психологического давления воспитателя на одного из воспитанников 24 июня.

Согласно действующему законодательству, если требования лицензии были грубо нарушены один раз и это создало угрозу жизни или здоровью граждан, возникают правовые основания для аннулирования лицензии.

В связи с этим Министерство дошкольного и школьного образования подало официальный иск в Ташкентский межрайонный экономический суд о лишении данного частного сада лицензии.

Напомним, ранее в социальных сетях широко распространились видео с грубым обращением с детьми в этом частном саду, расположенном в Учтепинском районе. Кадры, на которых воспитатели оказывают давление на детей, одному ребенку затыкают рот тканью, а рука другого зажимается дверью, вызвали резкий общественный резонанс.

По данному факту органами внутренних дел Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса — «Пытки». Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления телесных повреждений пострадавших воспитанников.