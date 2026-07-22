Челси предложил 64 миллиона фунтов стерлингов за звезду Борнмута Алекса Скотта

·35·Спорт
Челси предложил 64 миллиона фунтов стерлингов за звезду Борнмута Алекса Скотта

Лондонский Челси активизировался на летнем трансферном рынке и Борнмут направил официальное предложение о покупке полузащитника Алекса Скотта. По сообщению BBC, «аристократы» готовы заплатить 64 миллиона фунтов стерлингов за 22-летнего талантливого футболиста. Этот трансфер является частью плана по радикальному обновлению полузащиты под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com.

Ситуация обострилась из-за того, что Алекс Скотт отказался продлевать действующий контракт со своим клубом. По имеющимся данным, футболист отклонял новое соглашение, которое лежало на столе в течение последних двух месяцев. Сейчас до истечения его контракта с «вишнями» остается два года, и неопределенность относительно будущего игрока Челси заставляет действовать такие гранды, как

Решительный отказ Борнмута

Несмотря на то, что предложенная сумма весьма значительна, Борнмут руководство Челсиотклонило первый запрос. Представители клуба считают Скотта одним из важнейших игроков команды и не хотят легко его отпускать. Владельцы «Виталити Стэдиум» даже предупредили представителей «Стэмфорд Бридж», что любые будущие предложения также не будут приняты.

С экономической точки зрения, Борнмут сейчас не обязан продавать свою звезду. Команда успешно выступила в прошлом сезоне и завоевала путевку в Лигу Европы . Кроме того, средства, вырученные в прошлые трансферные окна от продажи таких игроков, как Дин Хёйсен, Милош Керкез и Илья Забарный, стабилизировали бюджет клуба.

Конкуренция и рост игрока

В борьбе за Алекса Скотта участвует не только Челси , но и другие гиганты Английской Премьер-лиги. Как пишет Goal.com, за развитием футболиста внимательно следят такие клубы, как Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Манчестер Сити . Это означает, что борьба накалится до закрытия летнего трансферного окна.

Взлет Скотта в профессиональном футболе был очень быстрым. В 2023 году он перешел в Борнмутиз команды Бристоль Сити за 25 миллионов фунтов. В то время он был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа. За прошедшее время он успел провести 89 матчей за команду, забить 6 голов и стать основным двигателем атакующей игры клуба.

Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, поскольку политика омоложения состава Челсии приход Хаби Алонсо вызывают большой интерес к тому, как это повлияет на стиль игры команды. Если трансфер состоится, Скотт станет одним из самых дорогих молодых полузащитников Премьер-лиги.

ЧелсиБорнмутАлекс СкоттТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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