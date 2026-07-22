Бесплатная сеть Wi-Fi в Москве: с начала года зафиксировано более 26 миллионов подключений

В столице России, Москве, показатели использования общедоступных сетей Wi-Fi достигли рекордных значений. С начала 2026 года пользователи совершили более 26 миллионов подключений к городской сети, что свидетельствует о растущем цифровом потенциале городской инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным Департамента информационных технологий города Москвы, за отчетный период пользователи передали более 12 миллионов гигабайт (GB) данных. Этот показатель демонстрирует высокий спрос на бесплатный интернет не только среди местных жителей, но и среди туристов. Особенно резкий рост числа подключений наблюдался в летний сезон отпусков.

Самые популярные локации и масштаб расширения

Наибольшая активность использования бесплатного интернета наблюдается в исторических и культурных центрах города. В частности, по количеству подключений лидируют площади Охотный Ряд, Театральная и Павелецкая, а также район Китай-город. Высокая проходимость и расположение на пересечении туристических маршрутов являются ключевыми факторами популярности этих мест.

По словам заместителя руководителя департамента Дмитрия Головина, городская сеть непрерывно расширяется. На сегодняшний день общее количество точек доступа достигло почти 30 тысяч. Стоит отметить, что только в 2025 году в Москве было запущено еще 2 тысячи новых точек подключения.

С технологической точки зрения этот проект является важной частью создания цифровой среды в крупных мегаполисах. В то время как в крупных городах Узбекистана, в частности в Ташкенте, также реализуются проекты по обеспечению общественных мест бесплатным Wi-Fi, опыт Москвы примечателен своим масштабным охватом и стабильностью.

Порядок подключения и меры безопасности

Для использования системы пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов. Процесс подключения к бесплатной сети Москвы организован следующим образом:

Выбор сети Москов_ВиФи_Фри на устройстве;

Прохождение авторизации через портал Мос ИД или по СМС;

Подтверждение доступа в интернет.

В соответствии с требованиями законодательства России, для обеспечения безопасности пользователей и идентификации личности требуется повторная регистрация один раз в три месяца. Эта мера служит повышению кибербезопасности при использовании публичных сетей.

Администрация города планирует и в дальнейшем увеличивать количество точек доступа и повышать скорость передачи данных. Подобные цифровые удобства являются неотъемлемой частью концепции современного умного города (Смарт Китй) и направлены на повышение качества жизни населения.