Бесплатная сеть Wi-Fi в Москве: с начала года зафиксировано более 26 миллионов подключений

·43·Технологии
Бесплатная сеть Wi-Fi в Москве: с начала года зафиксировано более 26 миллионов подключений

В столице России, Москве, показатели использования общедоступных сетей Wi-Fi достигли рекордных значений. С начала 2026 года пользователи совершили более 26 миллионов подключений к городской сети, что свидетельствует о растущем цифровом потенциале городской инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным Департамента информационных технологий города Москвы, за отчетный период пользователи передали более 12 миллионов гигабайт (GB) данных. Этот показатель демонстрирует высокий спрос на бесплатный интернет не только среди местных жителей, но и среди туристов. Особенно резкий рост числа подключений наблюдался в летний сезон отпусков.

Самые популярные локации и масштаб расширения

Наибольшая активность использования бесплатного интернета наблюдается в исторических и культурных центрах города. В частности, по количеству подключений лидируют площади Охотный Ряд, Театральная и Павелецкая, а также район Китай-город. Высокая проходимость и расположение на пересечении туристических маршрутов являются ключевыми факторами популярности этих мест.

По словам заместителя руководителя департамента Дмитрия Головина, городская сеть непрерывно расширяется. На сегодняшний день общее количество точек доступа достигло почти 30 тысяч. Стоит отметить, что только в 2025 году в Москве было запущено еще 2 тысячи новых точек подключения.

С технологической точки зрения этот проект является важной частью создания цифровой среды в крупных мегаполисах. В то время как в крупных городах Узбекистана, в частности в Ташкенте, также реализуются проекты по обеспечению общественных мест бесплатным Wi-Fi, опыт Москвы примечателен своим масштабным охватом и стабильностью.

Порядок подключения и меры безопасности

Для использования системы пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов. Процесс подключения к бесплатной сети Москвы организован следующим образом:

  • Выбор сети Москов_ВиФи_Фри на устройстве;
  • Прохождение авторизации через портал Мос ИД или по СМС;
  • Подтверждение доступа в интернет.
В соответствии с требованиями законодательства России, для обеспечения безопасности пользователей и идентификации личности требуется повторная регистрация один раз в три месяца. Эта мера служит повышению кибербезопасности при использовании публичных сетей.

Администрация города планирует и в дальнейшем увеличивать количество точек доступа и повышать скорость передачи данных. Подобные цифровые удобства являются неотъемлемой частью концепции современного умного города (Смарт Китй) и направлены на повышение качества жизни населения.

МоскваWi-FiИнтернетТехнологииSmart City
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения