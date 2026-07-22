Главный тренер Ливерпуля положил конец слухам об Алексисе Мак Аллистере и Реале

Главный тренер английского «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал трансферные слухи, которые в последнее время циркулируют вокруг полузащитника команды Алексиса Мак Аллистера. В то время как сообщения о возможном переходе аргентинского чемпиона мира в мадридский «Реал» участились, тренер твердо заявил, что не намерен отпускать свою главную звезду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мак Аллистер стал одним из лучших игроков мерсисайдского клуба в прошлом сезоне, и до истечения его контракта остается еще два года. Несмотря на это, распространялись сообщения о том, что мадридский «Реал» проявляет интерес к этому футболисту с целью усиления линии полузащиты. Ираола заявил, что относится к этой ситуации как к естественному процессу.

«Алексис был одним из лучших игроков клуба в прошлом году и отлично выступил на чемпионате мира. Это нормально, что другие клубы проявляют интерес к нашим лучшим футболистам, это всегда происходит на трансферном рынке. Но я, как и любой другой тренер, который хочет сохранить своих хороших игроков, намерен оставить его у нас», — подчеркнул Андони Ираола.

Приоритеты на трансферном рынке

После того как в составе «Ливерпуля» были зафиксированы серьезные потери, руководство команды ломает голову над привлечением новых футболистов. Уход таких лидеров, как Мохаммед Салах, Энди Робертсон и Ибраима Конате, создал заметные пробелы в структуре команды. По словам тренера, в настоящее время основное внимание уделяется покупке вингера.

Ираола не скрывал необходимости усиления команды: «Есть конкретные позиции, на которые нам нужны новые футболисты. Например, вингер. Мы обязательно должны купить крайнего нападающего. Но по другим позициям мы будем принимать решения в зависимости от того, что предложит рынок, каковы будут цены и каково состояние имеющихся у нас игроков».

В настоящее время в составе «Ливерпуля» есть проблемы, связанные с травмами, что напрямую влияет на трансферную стратегию тренера. Поскольку сроки возвращения некоторых травмированных футболистов остаются неизвестными, ожидается, что руководство клуба будет действовать активно до закрытия трансферного окна.

Планируется, что Мак Аллистер после короткого перерыва вскоре вернется в расположение команды и начнет подготовку к новому сезону. Для болельщиков «Ливерпуля» сохранение аргентинского полузащитника считается крайне важным для амбиций команды в предстоящем сезоне.