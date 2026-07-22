Почему сорвался трансфер Рафиньи в Аль-Хиляль? Секреты сделки по Саммервиллу

·40·Спорт
Почему сорвался трансфер Рафиньи в Аль-Хиляль? Секреты сделки по Саммервиллу

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно совершил неожиданный ход, подписав контракт с вингером «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллом. Стало известно, что за этим трансфером стоимостью около 80 миллионов евро стоят сложные переговоры с «Барселоной» и неожиданные повороты событий. Об этом сообщает портал Goal.com.

Журналист Мохаммед Аль-Букайри, близкий к миру саудовского футбола, на своей странице в социальной сети Кс раскрыл, почему «Аль-Хиляль» отказался от трансфера бразильской звезды Рафиньи и переключил свое внимание на нидерландского футболиста. Выяснилось, что первоначальный план заключался именно в том, чтобы привезти нападающего «Барселоны» в Эр-Рияд.

Почему переговоры с «Барселоной» провалились?

По информации Аль-Букайри, руководство «Аль-Хиляля» официально обратилось к «Барселоне» с предложением в 80 миллионов евро за Рафинью. Также в рамках этой сделки запрашивалась скидка по вопросу Жоау Канселу, который в то время выступал за каталонский клуб на правах аренды. Однако требования президента «Барселоны» Жоана Лапорты внезапно возросли, что подорвало доверие между сторонами.

Глава каталонцев отклонил предложение в 80 миллионов евро и потребовал увеличить сумму трансфера до 100 миллионов евро. Руководители «Аль-Хиляля» расценили это требование как финансовое «вымогательство» и пришли к выводу, что спортивная форма Рафиньи не соответствует такой огромной сумме. В результате саудовский клуб принял решение немедленно прекратить переговоры.

Таким образом, лица, принимающие решения в «Аль-Хиляле», в кратчайшие сроки приступили к поиску достойной альтернативы. Именно в этот момент появился вариант с 24-летним Крисенсио Саммервиллом, демонстрирующим яркую игру в составе «Вест Хэма». За нидерландского футболиста также вела серьезную борьбу «Рома», но быстрые действия и финансовое превосходство саудовцев решили исход сделки.

Трансфер Крисенсио Саммервилла считается для «Аль-Хиляля» важным не только с технической, но и со стратегической точки зрения. Руководство клуба стремится усилить атакующую линию команды на долгосрочную перспективу за счет приобретения молодого и перспективного футболиста. Этот трансфер в очередной раз доказал растущий авторитет Саудовской Про-лиги на мировом рынке.

Хотя состав «Аль-Хиляля» сейчас переполнен звездными именами, приход таких молодых талантов, как Саммервилл, еще больше усилит внутреннюю конкуренцию в команде. А недопонимание, возникшее с «Барселоной», войдет в историю как одна из самых крупных неудачных сделок на трансферном рынке.

Аль-ХиляльБарселонаРафиньяКрисенсио СаммервиллТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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