Грузовик ХОВО с цементом перевернулся из-за проседания грунта

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как тяжелый грузовик ХОВО, груженный цементом, перевернулся из-за проседания грунта. Сообщается, что инцидент произошел на территории, куда доставлялись строительные материалы.

Согласно кадрам, во время движения грузовика по грунтовой дороге часть пути внезапно просела. По предварительным данным, причиной стало чрезмерное размягчение почвы из-за недавних осадков или грунтовых вод.

Из-за тяжелого груза цемента транспортное средство потеряло равновесие, накренилось на бок и перевернулось. На видео заметно, что в результате инцидента грузовик получил серьезные повреждения.