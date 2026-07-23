В Намангане прошел сильный град: было выпущено 18 противоградовых ракет

23 июля в Янгикурганском районе Наманганской области прошел сильный град, из-за чего некоторые дороги за считанные минуты покрылись белым слоем. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что движение транспорта затруднено, а плодовые деревья получили повреждения.

Примечательно, что для снижения воздействия градового облака в регионе были приняты специальные меры. По данным «Узгидромета», всего за пять минут было применено 18 противоградовых средств «Алазань-6».

Дороги за короткое время стали белыми

Природное явление наблюдалось во второй половине дня в Янгикурганском районе. В результате сильного града дороги и открытые площадки покрылись белым слоем осадков.

На опубликованных фото и видео видно, что град шел плотной стеной, а некоторые транспортные средства двигались медленно. Скользкое дорожное покрытие создавало дополнительную опасность для водителей.

По предварительным данным, инцидент также нанес ущерб плодовым деревьям. Однако общий размер ущерба, причиненного сельскохозяйственным культурам и садам, пока не разглашается.

Градовое облако пришло со стороны Кыргызстана

«Узгидромет» объяснил возникновение явления проникновением конвективного градового облака с территории соседнего Кыргызстана.

Конвективные облака формируются в результате быстрого подъема теплого и влажного воздуха. Такие облака могут вызывать сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и крупный град.

В официальном сообщении указано, что меры по борьбе с градом проводились с 12:29 до 12:34 были осуществлены.

Основная информация Подробности Место происшествия Наманганская область, Янгикурганский район Дата 23 июля Противоградовые работы 12:29–12:34 Использованные средства 18 единиц «Алазань-6» Основная цель Защита посевов, садов и виноградников

Как работает «Алазань-6»?

«Алазань-6» — это специальная ракета калибра 82 миллиметра, предназначенная для защиты сельскохозяйственных угодий от сильного града.

Она запускается в слой облака, где формируется град, и распыляет внутри него специальный реагент. В большинстве случаев для этой цели используются такие вещества, как йодид серебра.

Реагент способствует образованию в облаке большего количества мелких кристаллов льда. В результате влага распределяется не в несколько крупных градин, а во множество мелких частиц.

Задачи этого метода:

ограничение роста градин;

превращение их в более мелкие и менее опасные частицы;

снижение ущерба, наносимого посевам и садам.

Однако такая технология не уничтожает облако полностью и не дает абсолютной гарантии, что град не выпадет. Ее основная цель — ослабить интенсивность процесса.

В мае также было использовано 57 средств

В Наманганской области специальные противоградовые средства применялись и ранее.

Согласно официальным данным, 1, 11 и 12 мая в регионе было использовано в общей сложности 57 ракет «Алазань-6». Сообщалось, что принятые тогда меры позволили ослабить процесс градообразования.

Такие меры особенно важны в весенние и летние месяцы для регионов с развитым садоводством и земледелием. Крупный град за считанные минуты может нанести серьезный ущерб урожаю фруктов, виноградникам и овощным культурам.

Размер ущерба пока неизвестен

После инцидента в Янгикургане сообщается о повреждении плодовых деревьев. Однако официальный отчет о площади поражения, степени повреждения урожая и сумме материального ущерба пока не представлен.

Дополнительная информация о ситуации в регионе может быть обнародована после завершения проверок ответственными организациями.

Наблюдался ли такой сильный град в вашем районе? Если у вас есть фото или видео, оставляйте их в комментариях и отправьте близким для предупреждения.