В Фергане задержали женщину, вымогавшую деньги у знакомого, угрожая разглашением личной тайны

В городе Фергане правоохранительные органы задержали женщину, которая пыталась вымогать деньги у своего знакомого, угрожая разглашением его личных данных. Об этом сообщили в областном Управлении внутренних дел.

Установлено, что женщина 1988 года рождения, проживающая на улице Мотуриди в Фергане, угрожала гражданину распространением конфиденциальной информации о его частной жизни. Взамен за сохранение этой информации в тайне она потребовала 3 миллиона сумов.

В ходе проведенного оперативного мероприятия подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов с поличным в момент получения оговоренной суммы денег.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сообщается, что после дачи правовой оценки действиям женщины в отношении нее будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.