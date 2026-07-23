В Андижане задержан мужчина, превративший свой дом в игорный притон (видео)
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В Пахтаабадском районе Андижанской области сотрудниками органов внутренних дел был задержан мужчина, организовавший в своем жилом доме незаконные азартные игры. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.
Отмечается, что в ходе проведенного оперативного мероприятия было установлено, что дом регулярно использовался как место для проведения азартных игр. С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты 3 миллиона 297 тысяч сумов наличными, а также игральные карты.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса. В настоящее время по данному делу продолжаются следственные действия.
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