В Андижане задержан мужчина, превративший свой дом в игорный притон (видео)

·25·Общество
В Андижане задержан мужчина, превративший свой дом в игорный притон (видео)

В Пахтаабадском районе Андижанской области сотрудниками органов внутренних дел был задержан мужчина, организовавший в своем жилом доме незаконные азартные игры. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Отмечается, что в ходе проведенного оперативного мероприятия было установлено, что дом регулярно использовался как место для проведения азартных игр. С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты 3 миллиона 297 тысяч сумов наличными, а также игральные карты.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса. В настоящее время по данному делу продолжаются следственные действия.

АндижанПахтаабад
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