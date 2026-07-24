Компания AMD, один из лидеров рынка полупроводников, готовится совершить настоящую революцию в мире серверных технологий. Компания раскрыла первые подробности о своем процессоре нового поколения ЭПЙК Венике-Кс. Ожидается, что этот чип установит совершенно новые стандарты в отрасли не только по вычислительной мощности, но и по объему кэш-памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации, представленной в рамках конференции Адванкинг AI, главной особенностью процессора ЭПЙК Венике-Кс является его огромный объем кэш-памяти. Благодаря технологии 3Д В-Каче новый чип получит 1152 МБ (более 1,1 ГБ) кэш-памяти Л3. Этот показатель является рекордным для серверных процессоров в истории AMD и выведет скорость обработки данных на беспрецедентный уровень.

Архитектура Zen 6 и высокая частота

Новый процессор основан на 96 ядрах Zen 6, способных работать на частоте до 5,15 GHz. Стоит отметить, что, хотя по количеству ядер Венике-Кс не отличается от предыдущей модели ЭПЙК Геноа-Кс, он обладает значительным преимуществом в тактовой частоте. Например, текущий флагман ЭПЙК 9684Кс с таким же количеством ядер работает на частоте всего 3,7 GHz.

По данным иксбт.ком, новое устройство также предлагает серьезные обновления в системе памяти. ЭПЙК Венике-Кс поддерживает 16-канальную память ДДР5-8000, а также новые модули МРДИММ с пропускной способностью 12 800 МТ/с. В максимальной конфигурации пропускная способность памяти достигает 1,6 ТБ/с, что почти в три раза выше, чем у текущего поколения ЭПЙК Турин.

Решение для научных и инженерных расчетов

Несмотря на переход на новую архитектуру, процессор Венике-Кс совместим с сокетом СП7. Это обеспечивает гибкость при обновлении крупных центров обработки данных и серверной инфраструктуры. AMD позиционирует этот продукт в первую очередь как решение для высокопроизводительных вычислений (ХПК).

Огромный объем кэш-памяти снижает необходимость обращения к оперативной памяти. Это значительно сокращает время выполнения сложных научных исследований, инженерных проектов и глубоких аналитических расчетов. Также эффективность этого процессора будет очень высокой при обучении систем AI и управлении большими базами данных.

Согласно планам AMD, процессоры ЭПЙК Венике-Кс выйдут на рынок во второй половине 2027 года. В условиях стремительно развивающегося ИТ-сектора и процессов цифровизации государственных услуг, такие высокотехнологичные решения могут сыграть важную роль в модернизации серверных мощностей в будущем.