Сборная Бельгии назначила нового главного тренера: Марк ван Боммел возглавит «красных дьяволов»

·49·Спорт
Сборная Бельгии назначила нового главного тренера: Марк ван Боммел возглавит «красных дьяволов»

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (РБФА) официально объявила имя нового главного тренера национальной сборной. Легенда «Баварии» и нидерландский специалист Марк ван Боммел назначен новым наставником «красных дьяволов». Ожидается, что это назначение ознаменует начало новой эры в бельгийском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года. Марк ван Боммел сменил на этом посту Руди Гарсию, который ушел в отставку после чемпионата мира. Напомним, что на последнем мировом первенстве сборная Бельгии завершила свое выступление на стадии четвертьфинала.

Новый тренерский штаб и помощники

Марк ван Боммел привлек в качестве помощников опытных специалистов. В его технический штаб вошел известный вингер Будевейн Зенден, в свое время выступавший за «Челси» и «Ливерпуль». Всего три помощника тренера будут помогать нидерландскому специалисту в формировании команды.

Спортивный директор РБФА Венсан Маннарт, говоря об этом назначении, особо отметил международный опыт тренерского штаба. По его словам, Марк ван Боммел и его команда благодаря своему менталитету победителей способны полностью раскрыть потенциал сборной Бельгии.

Сам Марк ван Боммел не скрывал гордости от назначения на эту должность. «Возглавить сборную Бельгии для меня большая честь. В этой команде есть великолепные игроки и огромный потенциал. Мы хотим создать дисциплинированную, амбициозную команду, способную достойно бороться с самыми сильными соперниками», — подчеркнул тренер.

Нидерландский специалист официально приступит к работе 15 августа 2026 года. До этого времени он изучит внутреннюю атмосферу в команде и состояние футболистов. Бельгийские болельщики ждут от нового тренера успешного завершения процесса смены поколений после эпохи «золотого поколения».

Для справки, Марк ван Боммел в качестве игрока выступал за такие гранды, как «Бавария», «Барселона» и «Милан». За время тренерской карьеры он приобрел опыт работы в клубах ПСВ Эйндховен, «Вольфсбург» и «Антверпен». Теперь его ждет первое серьезное испытание на уровне сборных.

БельгияМарк Ван БоммелФутболТрансферТренер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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