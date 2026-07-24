Мюнхенский Бавария клуб готовится к официальным переговорам о продлении действующего соглашения со своим ключевым нападающим и капитаном сборной Англии Гарри Кейном. 32-летний форвард, чей текущий контракт истекает в конце следующего сезона, занимает центральное место в долгосрочных планах клуба. Как сообщает BBC Sport, стороны приступят к обсуждению деталей нового соглашения в ближайшие недели. Об этом сообщает Goal.com.

Гарри Кейн демонстрирует феноменальные результаты с момента своего перехода в мюнхенский клуб из Тоттенхэма в 2023 году. В составе немецкого гранда он на данный момент провел 147 матчей и сумел поразить ворота соперников 146 раз. Такая результативность Бавария побуждает руководство клуба удержать футболиста в команде как можно дольше. Мюнхенцы стремятся сохранить стабильность в составе, гарантируя будущее нападающего.

Несмотря на интерес европейских грандов и саудовских клубов,

В последнее время к услугам Гарри Кейнаа также саудовский клуб Аль-Хиляль проявляли серьезный интерес. Однако сам футболист полностью доволен своей жизнью в Германии и уже полностью адаптировался к Мюнхену. По данным Goal.com, Кейн пока не думает о переходе в другой клуб или возвращении в английскую Премьер-лигу.

Это решение также может означать, что футболист отказывается от мечты стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии. В настоящее время Алан Ширер является рекордсменом Премьер-лиги с 260 голами. Поскольку Кейн предпочитает остаться в Германии, его шансы побить этот рекорд практически сводятся к нулю. Тем не менее, для нападающего командные трофеи и успех в Лиге чемпионов остаются приоритетными.

Бавария планирует завершить переговоры до того, как календарь станет слишком плотным. Достигнув нового соглашения с Кейном, клуб стремится не только сохранить гегемонию во внутреннем чемпионате, но и укрепить свои позиции на международной арене. С момента прихода в команду футболист уже успел выиграть два чемпионства Бундеслиги и Кубок Германии.

Для футбольных болельщиков Узбекистана новость о том, что Гарри Кейн остается в Мюнхене, также интересна, ведь немецкий футбол и Бавария имеют большую аудиторию в нашей стране. Стабильная игра и профессиональный подход Кейна делают его одним из самых успешных легионеров в истории Бундеслиги. Ожидается, что в ближайшие недели стороны придут к соглашению по финансовым условиям и срокам контракта.