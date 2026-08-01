Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»

В результате масштабных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в нескольких регионах республики, были пресечены крупные наркотические цепи, связывающие Наманганскую и Ташкентскую области, а также действовавшие в андижанском направлении. В ходе операций в общей сложности было изъято более 10 килограммов наркотического средства «гашиш» и крупная сумма денежных средств.

Наманган и Андижан: цепочка разоблачений

Первый этап оперативных мероприятий начался в городе Наманган с остановки подозрительного автомобиля Nexia. При досмотре находившегося в машине пассажира у него было обнаружено 944 грамма наркотического средства «гашиш». В ходе доследственной проверки этот человек сообщил, что приобрел данное средство у местного наркоторговца в Намангане за 9 900 долларов США.

В результате незамедлительно проведенных сотрудниками СГБ оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в наркоторговле был задержан. В качестве вещественных доказательств у него были изъяты 9 200 долларов США и 18,4 миллиона сумов.

Однако разоблачение по цепочке на этом не остановилось. На следующем этапе оперативных мероприятий удалось установить основных лиц, осуществлявших поставку наркотических средств и связывавших Наманганскую и Андижанскую области. Был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, в котором передвигались два жителя Андижанской области. В результате досмотра из машины было изъято 9 килограммов 801 грамм, то есть почти 10 килограммов «гашиша».

Ташкентская область: пресечен метод «закладок»

Успешную оперативную комбинацию провели и сотрудники управления СГБ по Ташкентской области. В городе Бекабад был задержан местный житель, забиравший наркотическое средство, оставленное путем «закладки». У него было обнаружено 977 граммов, то есть почти 1 килограмм «гашиша». Задержанный 1985 года рождения, в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Анализ новостей и приоритетные аспекты

Нынешние оперативные мероприятия СГБ примечательны тем, что были направлены не только на изъятие крупных партий наркотиков, но и на выявление всех участников наркоторговой сети. Случаи в Наманганской и Ташкентской областях демонстрируют новые методы наркоторговцев и более широкий географический охват.

Таблица: Анализ изътых доказательств

Показатель / Локация Наманган (Nexia) Наманган/Андижан (Lacetti) Бекабад (Закладка) Итого Количество «гашиша» (кг) 0,944 9,801 0,977 11,722 Денежные средства ($) 9 900 (покупка) 9 200 (изъято) - 19 100 Денежные средства (сум) - 18,4 млн - 18,4 млн Задержанные (чел.) 2 2 1 5

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются. СГБ нацелена на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и продолжение оперативных мероприятий по предотвращению распространения наркотиков на территории республики.

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