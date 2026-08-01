Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»

·0·Общество
Пресечена наркоторговая цепь в Намангане: изъято 11,7 кг «гашиша»

В результате масштабных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в нескольких регионах республики, были пресечены крупные наркотические цепи, связывающие Наманганскую и Ташкентскую области, а также действовавшие в андижанском направлении. В ходе операций в общей сложности было изъято более 10 килограммов наркотического средства «гашиш» и крупная сумма денежных средств.

Наманган и Андижан: цепочка разоблачений

Первый этап оперативных мероприятий начался в городе Наманган с остановки подозрительного автомобиля Nexia. При досмотре находившегося в машине пассажира у него было обнаружено 944 грамма наркотического средства «гашиш». В ходе доследственной проверки этот человек сообщил, что приобрел данное средство у местного наркоторговца в Намангане за 9 900 долларов США.

В результате незамедлительно проведенных сотрудниками СГБ оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в наркоторговле был задержан. В качестве вещественных доказательств у него были изъяты 9 200 долларов США и 18,4 миллиона сумов.

Однако разоблачение по цепочке на этом не остановилось. На следующем этапе оперативных мероприятий удалось установить основных лиц, осуществлявших поставку наркотических средств и связывавших Наманганскую и Андижанскую области. Был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, в котором передвигались два жителя Андижанской области. В результате досмотра из машины было изъято 9 килограммов 801 грамм, то есть почти 10 килограммов «гашиша».

Ташкентская область: пресечен метод «закладок»

Успешную оперативную комбинацию провели и сотрудники управления СГБ по Ташкентской области. В городе Бекабад был задержан местный житель, забиравший наркотическое средство, оставленное путем «закладки». У него было обнаружено 977 граммов, то есть почти 1 килограмм «гашиша». Задержанный 1985 года рождения, в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Анализ новостей и приоритетные аспекты

Нынешние оперативные мероприятия СГБ примечательны тем, что были направлены не только на изъятие крупных партий наркотиков, но и на выявление всех участников наркоторговой сети. Случаи в Наманганской и Ташкентской областях демонстрируют новые методы наркоторговцев и более широкий географический охват.

Таблица: Анализ изътых доказательств

Показатель / Локация

Наманган (Nexia)

Наманган/Андижан (Lacetti)

Бекабад (Закладка)

Итого

Количество «гашиша» (кг)

0,944

9,801

0,977

11,722

Денежные средства ($)

9 900 (покупка)

9 200 (изъято)

-

19 100

Денежные средства (сум)

-

18,4 млн

-

18,4 млн

Задержанные (чел.)

2

2

1

5

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются. СГБ нацелена на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и продолжение оперативных мероприятий по предотвращению распространения наркотиков на территории республики.

Отправьте эту важную оперативную новость своим друзьям и близким! Многие должны знать об этих успешных операциях СГБ.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестреВ Касби пациент арестован за сексуальные домогательства к медсестреСегодня, 09:54Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)Сегодня, 09:47В Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасВ Фергане всех шокировала перевозка 28 детей в машине ДамасСегодня, 00:59Поездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейПоездка на работу в Латвию станет проще: в Ташкенте открывается учебный полигон для водителейВчера, 22:27В Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларовВ Андижане пойманы те, кто хотел продать землю: мошенничество на 39 тысяч долларовВчера, 22:23Почему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниПочему вы родились именно в этот день? Узнайте что-то важное для вашей жизниВчера, 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике