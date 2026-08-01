Ни газ, ни электричество не нужны: ферганский мастер создал необычное устройство

В Ферганской области местный мастер построил необычное водяное колесо, работающее без газа и электроэнергии. Возможности устройства вызывают большой интерес в социальных сетях.

Как стало известно, данное приспособление, работающее на механическом принципе, способно поднимать воду из арыка в резервуар, расположенный на высоте примерно 20–30 метров. При этом устройство не использует электричество или газовое топливо.

Изобретение мастера предназначено для подъема воды наверх за счет обычного механического движения. В этом плане устройство может стать интересным решением в регионах с ограниченным электроснабжением или там, где трудно использовать дополнительные источники энергии для откачки воды.

Если эффективность работы и способность устройства поднимать воду подтвердятся на практике, появится возможность использовать его в сельском хозяйстве для орошения и улучшения водоснабжения.