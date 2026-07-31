Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқда

·49·Техно
Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқда
Қисқача

Россиянинг ОАК корпорацияси томонидан ишлаб чиқилган янги Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти иссиқ иқлим шароитидаги иш қобилиятини текшириш учун Ўзбекистонга юборилди. Тажриба намунаси Москва вилоятидаги Жуковский аеропортидан Бухоро шаҳрига 6 соат 15 дақиқа давомида тахминан 2730 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди.

Россиянинг Бирлашган авиация қурилиш корпорацияси (ОАК) томонидан ишлаб чиқилган янги Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти навбатдаги муҳим сертификация босқичини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво кемасининг иссиқ иқлим шароитидаги иш қобилиятини текшириш мақсадида уни махсус синовлардан ўтказиш учун Ўзбекистонга юборишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов дастурининг бошланиши сифатида тажриба намунаси Москва вилоятидаги Жуковский аэропортидан Бухоро шаҳрига муваффақиятли парвозни амалга оширди. Самолёт 6 соат 15 дақиқа давомида тахминан 2730 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди ва белгиланган манзилга етиб келиб, навбатдаги синов босқичига тайёргарликка киришди.

Ўзбекистондаги синовлар ва уларнинг асосий мақсади

Ушбу мамлакат ҳудудидаги синов жараёнида Ил-114-300 жами 30 мартадан ортиқ парвозни амалга ошириши режалаштирилган. Мутахассисларнинг асосий вазифаси ҳаво кемасининг барча тизимлари юқори ҳаво ҳарорати шароитида ҳам ўз иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолишини амалда тасдиқлашдан иборат.

Муҳандислар парвоз давомида куч қурилмаси, авиация электроникаси, ёрдамчи тизимлар ҳамда йўловчи салони жиҳозларининг ишлашини синчковлик билан текширадилар. Айниқса, ҳарорат кескин кўтарилган вақтда моторлар, электроника ҳамда кондиционерлаштириш тизимларига тушадиган оғирлик даражасига алоҳида эътибор қаратилади.

Сертификация ва самолётнинг техник хусусиятлари

Маълум қилинишича, иссиқ иқлим шароитидаги синовлар сертификация дастурининг мажбурий қисми ҳисобланади. Бу жараён келгусида ҳаво кемасига юқори ёзги ҳароратлар кузатиладиган ҳудудларда ҳам хавфсиз фойдаланиш ҳуқуқини берувчи рухсатномани олиш учун сув ва ҳаводек зарур.

Ил-114-300 — Россиянинг Ростех давлат корпорациясига кирувчи ОАК томонидан яратилган чуқур модернизация қилинган минтақавий турбовинтли самолётдир. Барча синовлар якунлангач, мазкур русумдаги ҳаво кемалари Россия ички йўналишларидаги эскирган русумли самолётлар ўрнини эгаллаши кўзда тутилган.

Техник имкониятларига кўра, янги лайнер бир йўла 68 нафар йўловчини ўз бортига қабул қила олади. Унинг йўловчиларнинг максимал сони билан ҳисоблагандаги парвоз масофаси эса 1400 километрни ташкил этади.

Ил-114-300ЎзбекистонАвиацияСиновларСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиЯпония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади