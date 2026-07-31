Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқда
Россиянинг ОАК корпорацияси томонидан ишлаб чиқилган янги Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти иссиқ иқлим шароитидаги иш қобилиятини текшириш учун Ўзбекистонга юборилди. Тажриба намунаси Москва вилоятидаги Жуковский аеропортидан Бухоро шаҳрига 6 соат 15 дақиқа давомида тахминан 2730 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди.
Россиянинг Бирлашган авиация қурилиш корпорацияси (ОАК) томонидан ишлаб чиқилган янги Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти навбатдаги муҳим сертификация босқичини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво кемасининг иссиқ иқлим шароитидаги иш қобилиятини текшириш мақсадида уни махсус синовлардан ўтказиш учун Ўзбекистонга юборишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов дастурининг бошланиши сифатида тажриба намунаси Москва вилоятидаги Жуковский аэропортидан Бухоро шаҳрига муваффақиятли парвозни амалга оширди. Самолёт 6 соат 15 дақиқа давомида тахминан 2730 километр масофани тўхтовсиз босиб ўтди ва белгиланган манзилга етиб келиб, навбатдаги синов босқичига тайёргарликка киришди.
Ўзбекистондаги синовлар ва уларнинг асосий мақсадиУшбу мамлакат ҳудудидаги синов жараёнида Ил-114-300 жами 30 мартадан ортиқ парвозни амалга ошириши режалаштирилган. Мутахассисларнинг асосий вазифаси ҳаво кемасининг барча тизимлари юқори ҳаво ҳарорати шароитида ҳам ўз иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолишини амалда тасдиқлашдан иборат.
Муҳандислар парвоз давомида куч қурилмаси, авиация электроникаси, ёрдамчи тизимлар ҳамда йўловчи салони жиҳозларининг ишлашини синчковлик билан текширадилар. Айниқса, ҳарорат кескин кўтарилган вақтда моторлар, электроника ҳамда кондиционерлаштириш тизимларига тушадиган оғирлик даражасига алоҳида эътибор қаратилади.
Сертификация ва самолётнинг техник хусусиятлариМаълум қилинишича, иссиқ иқлим шароитидаги синовлар сертификация дастурининг мажбурий қисми ҳисобланади. Бу жараён келгусида ҳаво кемасига юқори ёзги ҳароратлар кузатиладиган ҳудудларда ҳам хавфсиз фойдаланиш ҳуқуқини берувчи рухсатномани олиш учун сув ва ҳаводек зарур.
Ил-114-300 — Россиянинг Ростех давлат корпорациясига кирувчи ОАК томонидан яратилган чуқур модернизация қилинган минтақавий турбовинтли самолётдир. Барча синовлар якунлангач, мазкур русумдаги ҳаво кемалари Россия ички йўналишларидаги эскирган русумли самолётлар ўрнини эгаллаши кўзда тутилган.
Техник имкониятларига кўра, янги лайнер бир йўла 68 нафар йўловчини ўз бортига қабул қила олади. Унинг йўловчиларнинг максимал сони билан ҳисоблагандаги парвоз масофаси эса 1400 километрни ташкил этади.
…