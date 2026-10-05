Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в настоящее время признан самым ярким талантом в мировом футболе. Как сообщает Goal.com, бывший обладатель награды Голден Бой Андерсон высоко оценил игру молодого вингера, подчеркнув, что на планете нет другого такого молодого футболиста, равного ему. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что ему всего 19 лет, Ламин Ямаль уже достиг огромных успехов в своей карьере. Он стал ключевым игроком как в «Барселоне», так и в сборной Испании, завоевав почти все существующие престижные трофеи. Среди его последних достижений — победа на чемпионате мира.

Борьба за будущий «Золотой мяч»

На фоне этих огромных достижений Ямаль рассматривается как один из главных претендентов на « Золотой мяч » 2026 года. В голосовании, проходившем в прошлом году, талантливый футболист занял второе место. Тогда главный приз достался нападающему «Пари Сен-Жермен» Усману Дембеле.

Однако ожидается, что конкуренция в этом году будет очень острой. В числе претендентов также полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис, нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн, а также звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе. Гарри Кейн забил в общей сложности 73 гола за клуб и сборную в прошлом сезоне, заслужив всеобщее признание.

Мнение бывшей звезды Андерсона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Андерсон в интервью в партнерстве с Виз Слотс особо отметил уникальные качества Ламина Ямаля. Обладатель премии Голден Бой 2008 года высоко оценил характер молодого испанского футболиста.

Андерсон подчеркнул, что Ямаль выделяется своей сильной личностью как на поле, так и за его пределами. Улучшение его физической формы и увеличение скорости также положительно сказываются на его игре.

Бывший футболист похвалил Ламина за то, что он держит свое слово и не боится брать на себя ответственность. Он сказал: «Он говорит, а потом делает. Мне нравятся футболисты с таким характером. Он говорит, что обыграет Францию, и обыгрывает, говорит, что выиграет чемпионат мира, и выигрывает, говорит, что победит в матче против «Реал Мадрида», и побеждает».