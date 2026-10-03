Скандал с «привязанными» к самолету волосами: Эрлинг Холанд подал в суд на крупную авиакомпанию

·48·Мир
Скандал с «привязанными» к самолету волосами: Эрлинг Холанд подал в суд на крупную авиакомпанию

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подал судебный иск против известной норвежской авиакомпании Норвегиан Air Шуттле. Причиной столь резкого решения бомбардира стала креативная, но несанкционированная рекламная кампания авиаперевозчика.

Как сообщает издание Те Тучлине, авиакомпания незаконно воспользовалась личным брендом и внешностью звездного футболиста в целях увеличения продаж билетов.

Что было изображено в рекламе?

Маркетологи авиакомпании с помощью фотомонтажа поместили всемирно известную, уникальную прическу Холанда прямо на изображение самолета:

  • А поверх фотографии был написан призывной слоган: «Мы еще никогда не выглядели так по-норвежски!»

  • Таким образом компания прорекламировала авиабилеты за счет личного имиджа футболиста.

Однако согласия на такую рекламу ни у самого Холанда, ни у его команды, управляющей медиаправами, получено не было. Заметив грубое нарушение своих имиджевых прав, нападающий обратился в судебные органы для решения вопроса законным путем.

А на поле — остановить невозможно

Несмотря на судебный скандал, Эрлинг продолжает оставаться настоящей гол-машиной на поле. В начале сезона 2026/2027 годов нападающий демонстрирует великолепные показатели, забив ровно 7 голов в ворота соперников в 7 проведенных матчах в составе «Манчестер Сити».

Эрлинг ХоландМанчестер СитиNorwegian Air Shuttleсудебный иск
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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