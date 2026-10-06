Лионель Месси завершает карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси готовится к своему последнему матчу в рамках 21-летней блестящей международной карьеры. Как сообщает Goal.com, 39-летний легендарный нападающий в последний раз выйдет на поле в футболке национальной команды во вторник вечером на стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе в матче против сборной Бенина. Ожидается, что эта игра станет невероятно эмоциональным и незабываемым событием для всего мирового футбольного сообщества и миллионов болельщиков. Об этом сообщает Goal.com.

На тренировочной базе в Эсейсе команда под руководством Лионеля Скалони завершила последние тактические приготовления. На заключительной тренировке присутствовали не только действующие игроки, но и известные соотечественники из прошлого, включая Почо Лавесси, который лично пришел поддержать капитана. Во время тренировки была заметна теплая атмосфера и дружеский настрой среди футболистов.

На данный момент опытный форвард является абсолютным рекордсменом сборной, проведя 207 матчей и забив 125 голов. В предстоящем торжественном матче против Бенина у него есть шанс улучшить этот показатель. После тренировки Лионель Месси поделился своими эмоциями в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии: «Особые моменты, по которым я точно буду скучать...»

Изменения в составе и специальная форма

Перед предстоящим прощальным матчем в состав сборной вернулись несколько опытных игроков. В частности, Родриго Де Пауль, Николас Отаменди, Джовани Ло Чельсо и Николас Тальяфико, которым давали отдых в предыдущих играх, снова присоединились к основному составу. Также подтверждено, что дисквалифицированный Леандро Паредес будет поддерживать своего капитана с трибун.

Однако есть и потери. Пауло Дибала и Науэль Молина не смогут принять участие в матче, так как клуб «Рома» запретил им поездку. Для главного тренера Лионеля Скалони этот матч станет не только прощанием с легендой, но и важным шагом для проверки молодых талантов перед циклом будущих турниров.

Чтобы достойно отметить огромное наследие своего капитана в международном футболе, команда выйдет на этот матч в специально подготовленной форме. На экипировку нанесены узоры «Майского солнца» и лавровых ветвей, символизирующие великие заслуги футболиста.

После финального свистка в Буэнос-Айресе восьмикратный обладатель «Золотого мяча» полностью сосредоточится на своей карьере в клубе «Интер Майами» в США. Скалони и его подопечные вступят в новую эру уже без своего лидера.